Названы четыре больших изменения Apple Watch X. Они продадут новые часы кому угодно

Олег

Фото: Unsplash


В сети появилась подборка инсайдов о будущих юбилейных Apple Watch, которые должны быть представлены уже этой осенью. Подробности собрали в iMore.

Согласно источнику, десятое поколение Apple Watch будет разительно отличаться от всех «яблочных» часов, которые выходили до сих пор. Многие фанаты Apple ждут этого релиза, поскольку глобально Apple Watch не менялись с самого своего запуска, если не считать отдельную дорогую линейку Ultra. Компания лишь постепенно увеличивала дисплей часов, но внешне они оставались прежними.

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Инсайдеры называют четыре больших изменения, которых стоит ждать от Apple Watch X (или 10):
  • Более тонкий корпус. Часы станут лучше прилегать к руке и перестанут мешать надевать рукава и цепляться за окружающие предметы.
  • Увеличенный размер. Базовые Apple Watch догонят линейку Ultra по диагонали — две модели получат дисплеи 45 и 49 мм. Кроме того, сам корпус станет больше.
  • Магнитные ремешки. Утверждается, что Apple собирается сменить знаменитое крепление ремешков с замочка на магнит. Это освободит место в корпусе и позволит менять ремешки гораздо быстрее.
  • Увеличенный аккумулятор. Это логичное следствие увеличения корпуса и удаления старых креплений. Apple Watch получат новый энергоэффективный чип и более емкую батарею, благодаря чему наконец начнут работать больше одного светового дня.

Несомненно, такие масштабные изменения сподвигнут на покупку многих пользователей Apple. Вопрос ценника пока открыт: ни одного инсайда о подорожании или удешевлении Apple Watch X пока не поступало. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

Влад Паламарчук
+58
Влад Паламарчук
Эти часы должны работать минимум неделю и к ним не будет никаких вопросов
Сегодня в 02:21
#
+628
law
Почему бы не сделвть датчик температуры воды при купании?
Сегодня в 03:03
#
+124
Teenzet
«…такие масштабные изменения сподвигнут на покупку….». Масштабные? Серьезно? Все, именно, этого очень ждут и, именно, это на сегодня является причинами не покупать?
Сегодня в 04:39
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