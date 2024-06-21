Названы четыре больших изменения Apple Watch X. Они продадут новые часы кому угодно



В сети появилась подборка инсайдов о будущих юбилейных Apple Watch, которые должны быть представлены уже этой осенью. Подробности собрали в iMore.



Согласно источнику, десятое поколение Apple Watch будет разительно отличаться от всех «яблочных» часов, которые выходили до сих пор. Многие фанаты Apple ждут этого релиза, поскольку глобально Apple Watch не менялись с самого своего запуска, если не считать отдельную дорогую линейку Ultra. Компания лишь постепенно увеличивала дисплей часов, но внешне они оставались прежними.







Инсайдеры называют четыре больших изменения, которых стоит ждать от Apple Watch X (или 10):

Более тонкий корпус. Часы станут лучше прилегать к руке и перестанут мешать надевать рукава и цепляться за окружающие предметы.

Часы станут лучше прилегать к руке и перестанут мешать надевать рукава и цепляться за окружающие предметы. Увеличенный размер. Базовые Apple Watch догонят линейку Ultra по диагонали — две модели получат дисплеи 45 и 49 мм. Кроме того, сам корпус станет больше.

Базовые Apple Watch догонят линейку Ultra по диагонали — две модели получат дисплеи 45 и 49 мм. Кроме того, сам корпус станет больше. Магнитные ремешки. Утверждается, что Apple собирается сменить знаменитое крепление ремешков с замочка на магнит. Это освободит место в корпусе и позволит менять ремешки гораздо быстрее.

Утверждается, что Apple собирается сменить знаменитое крепление ремешков с замочка на магнит. Это освободит место в корпусе и позволит менять ремешки гораздо быстрее. Увеличенный аккумулятор. Это логичное следствие увеличения корпуса и удаления старых креплений. Apple Watch получат новый энергоэффективный чип и более емкую батарею, благодаря чему наконец начнут работать больше одного светового дня.

Несомненно, такие масштабные изменения сподвигнут на покупку многих пользователей Apple. Вопрос ценника пока открыт: ни одного инсайда о подорожании или удешевлении Apple Watch X пока не поступало. Инсайдеры называют четыре больших изменения, которых стоит ждать от Apple Watch X (или 10):Несомненно, такие масштабные изменения сподвигнут на покупку многих пользователей Apple. Вопрос ценника пока открыт: ни одного инсайда о подорожании или удешевлении Apple Watch X пока не поступало.