Названы два самых ярких преимущества MacBook Pro 14 с чипом M3

Компания DxOMark протестировала новинку от Apple и вынесла свой вердикт. О нем написано на официальном сайте команды.Новенький MacBook Pro 14’’ с чипом М3 Pro стал в некотором роде исключением для DxOMark — обычно эксперты тестируют смартфоны, но и ноутбуки иногда к ним заезжают. Команда проверила качество компонентов макбука, а также работу ПО macOS в разных сценариях.В результате эксперты заявили, что MacBook Pro 14’’ (late 2023) предлагает лучшую аудиосистему среди всех конкурентов на рынке, а также самый классный дисплей. При этом есть и минусы: иногда ноутбук выводит неестественную цветопередачу в сложных сценариях, а при видеозвонках звук записывается в моно, что ухудшает разборчивость голосов.