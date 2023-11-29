Названы два самых ярких преимущества MacBook Pro 14 с чипом M3

Олег

MacBook Pro


Компания DxOMark протестировала новинку от Apple и вынесла свой вердикт. О нем написано на официальном сайте команды.

Новенький MacBook Pro 14’’ с чипом М3 Pro стал в некотором роде исключением для DxOMark — обычно эксперты тестируют смартфоны, но и ноутбуки иногда к ним заезжают. Команда проверила качество компонентов макбука, а также работу ПО macOS в разных сценариях.

DxOMark

В результате эксперты заявили, что MacBook Pro 14’’ (late 2023) предлагает лучшую аудиосистему среди всех конкурентов на рынке, а также самый классный дисплей. При этом есть и минусы: иногда ноутбук выводит неестественную цветопередачу в сложных сценариях, а при видеозвонках звук записывается в моно, что ухудшает разборчивость голосов. 

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Источник:
DxOMark
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