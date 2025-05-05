Названы два преимущества iPhone Fold. Фанаты Galaxy будут нервно кусать локти

Олег

iPhone Fold


Компания Apple не напрасно задерживает выход своего складного айфона — благодаря этому устройство окажется лучше всех остальных «фолдов» на рынке, как минимум по двум критериям.

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Свежими подробностями поделился аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg. Он назвал два аспекта, которые будут выгодно отличать iPhone Fold от смартфонов-конкурентов, например, Galaxy Fold и китайских устройств.

  • Во-первых, Apple добьется «почти невидимой» складки на месте складывания дисплея пополам. Складка является общей проблемой всех «фолдов» и «флипов», и устранить ее пока не смог ни один бренд.
  • Во-вторых, в iPhone Fold будет установлен «гораздо более качественный шарнир», чем у всех конкурентов. Гурман сообщил, что он будет сделан из смеси титана и нержавеющей стали, но других подробностей не привел.

Напомним, что ранее характеристики iPhone Fold уже попадали в сеть. Ожидается, что смартфон получит 7.8-дюймовый внутренний и 5,5-дюймовый внешний дисплей, две задние камеры, сканер Touch ID в кнопке Power и сверхплотный аккумулятор. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4555
Gabriel
Смесь титана со сталью( сложная смесь там много всего) называется Титановая сталь.
Знаю потому что из неё в медицине делаются
хирургические принадлежности, их производят из AISI 316, 420, 440.
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