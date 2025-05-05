Названы два преимущества iPhone Fold. Фанаты Galaxy будут нервно кусать локти

Компания Apple не напрасно задерживает выход своего складного айфона — благодаря этому устройство окажется лучше всех остальных «фолдов» на рынке, как минимум по двум критериям.
- Во-первых, Apple добьется «почти невидимой» складки на месте складывания дисплея пополам. Складка является общей проблемой всех «фолдов» и «флипов», и устранить ее пока не смог ни один бренд.
- Во-вторых, в iPhone Fold будет установлен «гораздо более качественный шарнир», чем у всех конкурентов. Гурман сообщил, что он будет сделан из смеси титана и нержавеющей стали, но других подробностей не привел.
Напомним, что ранее характеристики iPhone Fold уже попадали в сеть. Ожидается, что смартфон получит 7.8-дюймовый внутренний и 5,5-дюймовый внешний дисплей, две задние камеры, сканер Touch ID в кнопке Power и сверхплотный аккумулятор.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides