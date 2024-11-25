Названы финалисты премии App Store Awards 2024. Это лучшие приложения по версии Apple

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Компания Apple огласила список финалистов премии App Store Awards 2024, в число которых вошли игры и полезные утилиты для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro.

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В 12 категориях Apple выбрала 45 финалистов. Награды присуждаются разработчикам, которые в этом году продемонстрировали «высочайший уровень пользовательского опыта, дизайна и инноваций» в App Store.

Приложение года для iPhone:
  • Kino — приложение для съёмки видео со множеством возможностей от создателей Halide;
  • Runna — индивидуальные планы тренировок для бегунов;
  • Tripsy — утилита-органайзер для путешественников.
 
Игра года для iPhone:
  • AFK Journey — ролевая игра в жанре фэнтэзи с видом сверху;
  • The WereCleaner — стелс-игра с элементами чёрной комедии;
  • Zenless Zone Zero — RPG-игра с элементами экшена от создателей Genshin Impact.

Приложение года для iPad:
  • Bluey: Let’s Play — развивающая игра для детей;
  • Moises — утилита для удаления вокала из песен с помощью нейросетей;
  • Procreate Dreams — приложение для создания анимаций на iPad.
 
Игра года для iPad:
  • Assassin's Creed Mirage — последняя часть культовой саги Assassin's Creed от Ubisoft;
  • Disney Speedstorm — гонки с кооперативным режимом;
  • Squad Busters — многопользовательская стратегия от создателей Brawl Stars.


Игра года в Apple Arcade:
  • Balatro+ — хитовая карточная игра с персонажами культовых игр;
  • Outlanders 2 — стратегия с элементами градостроительства;
  • Sonic Dream Team — 3D-игра о приключения Соника и его друзей.


Приложение года для Mac:
  • Adobe Lightroom — мощная утилита для обработки фотографий;
  • OmniFocus 4 — планировщик задач с огромным количеством полезных функций;
  • Shapr3D — приложение для 3D-моделирования.


Игра года для Mac:
  • Frostpunk 2 — сиквел популярного выживача с элементами стратегии и градостроительства;
  • Stray — симулятор кота, который ранее дебютировал на консолях;
  • Thank Goodness You're Here! — абсурдный платформер с очень прикольной графикой.


Приложение года для Apple Watch:
  • LookUp — словарь на английском языке;
  • Lumy — приложение для отслеживания циклов солнца;
  • Watch to 5K — утилита для марафонцев, которая постепенно подготавливает к дистанции забега в 5 км.


Приложение года для Apple Vision Pro
  • JigSpace — 3D-объекты в дополненной реальности; 
  • NBA — утилита для просмотра баскетбола на гарнитуре;
  • What If…? An Immersive Story — продолжение мультсериала «Мстители» в дополненной реальности.


Игра года для Apple Vision Pro
  • Loóna — головоломки с эффектом погружения;
  • THRASHER — аркада с яркой графикой и полным погружением в атмосферу;
  • Vacation Simulator — симулятор отпуска.


Приложение года для Apple TV
  • DROPOUT — комедийные шоу и сериалы;
  • F1 TV — название говорит само за себя — утилита для фанатов «Формулы-1»;
  • Zoom — приложение видеоконференций для ТВ-приставок;


Также в число финалистов конкурса культурного воздействия вошли:
  • Arco — за возможность создавать собственные истории в игровой форме;
  • The Bear — за интересный подход к отслеживанию сна;
  • BetterSleep — за то, что помогает пользователям чувствовать себя лучше;
  • Brawl Stars — за быстрые игровые сессии;
  • DailyArt — за вдохновение и любопытство к художественным шедеврам;
  • Do You Really Want to Know 2 — информативное приложение с интерактивной историей;
  • EF Hello — за обучение иностранным языкам с помощью искусственного интеллекта;
  • NYT Games — ежедневные мини-игры для любителей головоломок;
  • Oko — за то, что делает переходы улиц более безопасными;
  • Partiful — упрощает проведение общественных мероприятий для укрепления связей и общности;
  • Pinterest — вдохновляет на новые идеи;
  • The Wreck — впечатляющая история с кинематографическим игровым процессом. 

Победители в каждой категории должны быть объявлены позже в этом году.

Отметим, что не все приложения доступны в российском App Store.
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Источник:
Apple
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