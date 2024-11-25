Названы финалисты премии App Store Awards 2024. Это лучшие приложения по версии Apple

Компания Apple огласила список финалистов премии App Store Awards 2024, в число которых вошли игры и полезные утилиты для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro.
Приложение года для iPhone:
- Kino — приложение для съёмки видео со множеством возможностей от создателей Halide;
- Runna — индивидуальные планы тренировок для бегунов;
- Tripsy — утилита-органайзер для путешественников.
Игра года для iPhone:
- AFK Journey — ролевая игра в жанре фэнтэзи с видом сверху;
- The WereCleaner — стелс-игра с элементами чёрной комедии;
- Zenless Zone Zero — RPG-игра с элементами экшена от создателей Genshin Impact.
Приложение года для iPad:
- Bluey: Let’s Play — развивающая игра для детей;
- Moises — утилита для удаления вокала из песен с помощью нейросетей;
- Procreate Dreams — приложение для создания анимаций на iPad.
Игра года для iPad:
- Assassin's Creed Mirage — последняя часть культовой саги Assassin's Creed от Ubisoft;
- Disney Speedstorm — гонки с кооперативным режимом;
- Squad Busters — многопользовательская стратегия от создателей Brawl Stars.
Игра года в Apple Arcade:
- Balatro+ — хитовая карточная игра с персонажами культовых игр;
- Outlanders 2 — стратегия с элементами градостроительства;
- Sonic Dream Team — 3D-игра о приключения Соника и его друзей.
Приложение года для Mac:
- Adobe Lightroom — мощная утилита для обработки фотографий;
- OmniFocus 4 — планировщик задач с огромным количеством полезных функций;
- Shapr3D — приложение для 3D-моделирования.
Игра года для Mac:
- Frostpunk 2 — сиквел популярного выживача с элементами стратегии и градостроительства;
- Stray — симулятор кота, который ранее дебютировал на консолях;
- Thank Goodness You're Here! — абсурдный платформер с очень прикольной графикой.
Приложение года для Apple Watch:
- LookUp — словарь на английском языке;
- Lumy — приложение для отслеживания циклов солнца;
- Watch to 5K — утилита для марафонцев, которая постепенно подготавливает к дистанции забега в 5 км.
Приложение года для Apple Vision Pro
- JigSpace — 3D-объекты в дополненной реальности;
- NBA — утилита для просмотра баскетбола на гарнитуре;
- What If…? An Immersive Story — продолжение мультсериала «Мстители» в дополненной реальности.
Игра года для Apple Vision Pro
- Loóna — головоломки с эффектом погружения;
- THRASHER — аркада с яркой графикой и полным погружением в атмосферу;
- Vacation Simulator — симулятор отпуска.
Приложение года для Apple TV
- DROPOUT — комедийные шоу и сериалы;
- F1 TV — название говорит само за себя — утилита для фанатов «Формулы-1»;
- Zoom — приложение видеоконференций для ТВ-приставок;
Также в число финалистов конкурса культурного воздействия вошли:
- Arco — за возможность создавать собственные истории в игровой форме;
- The Bear — за интересный подход к отслеживанию сна;
- BetterSleep — за то, что помогает пользователям чувствовать себя лучше;
- Brawl Stars — за быстрые игровые сессии;
- DailyArt — за вдохновение и любопытство к художественным шедеврам;
- Do You Really Want to Know 2 — информативное приложение с интерактивной историей;
- EF Hello — за обучение иностранным языкам с помощью искусственного интеллекта;
- NYT Games — ежедневные мини-игры для любителей головоломок;
- Oko — за то, что делает переходы улиц более безопасными;
- Partiful — упрощает проведение общественных мероприятий для укрепления связей и общности;
- Pinterest — вдохновляет на новые идеи;
- The Wreck — впечатляющая история с кинематографическим игровым процессом.
Победители в каждой категории должны быть объявлены позже в этом году.
Отметим, что не все приложения доступны в российском App Store.