Названы финалисты премии App Store Awards 2024. Это лучшие приложения по версии Apple







Компания Apple огласила список финалистов премии App Store Awards 2024, в число которых вошли игры и полезные утилиты для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro. Компания Apple огласила список финалистов премии App Store Awards 2024, в число которых вошли игры и полезные утилиты для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Kino — приложение для съёмки видео со множеством возможностей от создателей Halide;

Runna — индивидуальные планы тренировок для бегунов;

Tripsy — утилита-органайзер для путешественников.

AFK Journey — ролевая игра в жанре фэнтэзи с видом сверху;

The WereCleaner — стелс-игра с элементами чёрной комедии;

Zenless Zone Zero — RPG-игра с элементами экшена от создателей Genshin Impact.

Bluey: Let’s Play — развивающая игра для детей;

Moises — утилита для удаления вокала из песен с помощью нейросетей;

Procreate Dreams — приложение для создания анимаций на iPad.

Assassin's Creed Mirage — последняя часть культовой саги Assassin's Creed от Ubisoft;

Disney Speedstorm — гонки с кооперативным режимом;

Squad Busters — многопользовательская стратегия от создателей Brawl Stars.

Balatro+ — хитовая карточная игра с персонажами культовых игр;

Outlanders 2 — стратегия с элементами градостроительства;

Sonic Dream Team — 3D-игра о приключения Соника и его друзей.

Adobe Lightroom — мощная утилита для обработки фотографий;

OmniFocus 4 — планировщик задач с огромным количеством полезных функций;

Shapr3D — приложение для 3D-моделирования.

Frostpunk 2 — сиквел популярного выживача с элементами стратегии и градостроительства;

Stray — симулятор кота, который ранее дебютировал на консолях;

Thank Goodness You're Here! — абсурдный платформер с очень прикольной графикой.

LookUp — словарь на английском языке;

Lumy — приложение для отслеживания циклов солнца;

Watch to 5K — утилита для марафонцев, которая постепенно подготавливает к дистанции забега в 5 км.

JigSpace — 3D-объекты в дополненной реальности;

NBA — утилита для просмотра баскетбола на гарнитуре;

What If…? An Immersive Story — продолжение мультсериала «Мстители» в дополненной реальности.

Loóna — головоломки с эффектом погружения;

THRASHER — аркада с яркой графикой и полным погружением в атмосферу;

Vacation Simulator — симулятор отпуска.

DROPOUT — комедийные шоу и сериалы;

F1 TV — название говорит само за себя — утилита для фанатов «Формулы-1»;

Zoom — приложение видеоконференций для ТВ-приставок;

В 12 категориях Apple выбрала 45 финалистов. Награды присуждаются разработчикам, которые в этом году продемонстрировали «высочайший уровень пользовательского опыта, дизайна и инноваций» в App Store.Победители в каждой категории должны быть объявлены позже в этом году.Отметим, что не все приложения доступны в российском App Store.