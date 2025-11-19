Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Названы финалисты премии App Store Awards 2025. Собраны лучшие игры и приложения для гаджетов Apple

Фархад

Apple

Сегодня, 19 ноября, компания Apple объявила имена 45 финалистов премии App Store Awards 2025, в которой отмечены лучшие приложения и игры в 12 различных категориях.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Каждый год премия App Store Awards отмечает разработчиков со всего мира, чьи приложения улучшают жизнь людей и являются примером высочайшего уровня технических инноваций, пользовательского опыта и дизайна. В ближайшие недели будут объявлены победители премии App Store Award из числа выдающихся финалистов этого года.

Приложение года для iPhone

Apple

BandLab — инструмент для музыкантов, который помогает с записью и микшированием треков вместе с сообществом.
LADDER — позволяет избавиться от от необходимости гадать во время силовых тренировок.
Tiimo — представляет список дел в более удобном и спокойном формате.

Игра года для iPhone

Apple

Capybara Go! (нет в российском сторе) — необычное приключение в роли милого существа.
Pokémon TCG Pocket (нет в российском сторе) — коллекционирование легендарных карточек с покемонами в цифровом формате.
Thronefall (нет в российском сторе) — сочетание захватывающих оборонительных сражений и минималистичного управления.

Приложение года для iPad

Apple

Detail — инструмент для монтажа с кучей ИИ-функций.
Graintouch — приложение для рисования со слоями и эффектами.
Structured — мощный планировщик дня в виде удобной временной шкалы.

Игра года для iPad

Apple

DREDGE (нет в российском сторе) — необычная игра про исследование морей.
Infinity Nikki — очередной эпизод погружения в причудливый мир Миралэнда.
Prince of Persia Lost Crown (нет в российском сторе) — эпическое приключение с элементами роуглайк.

Приложение года для Mac

Apple

Acorn — незаменимый инструмент для профессионального редактирования фотографий.
Essayist — утилита для поиска информации и оформления научных работ.
Under My Roof (нет в российском сторе) — приложение для составления списка всех вещей в доме.

Игра года для Mac

Apple

Assassin’s Creed Shadows (нет в российском сторе) — последняя часть культовой франшизы Ubisoft по феодальной Японии.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (нет в российском сторе) — просто лучшая игра десителетия.
Neva — трогательная история, дополненная яркими образами.

Игра года в Apple Arcade

Apple

Katamari Damacy Rolling LIVE — развлекательная игра про хаотичный липкий мяч.
PGA TOUR Pro Golf — проект переносит игроков прямо на поле для гольфа.
WHAT THE CLASH? — набор из сотни забавных, но запоминающихся мини-игр.

Приложение года для Apple Vision Pro

Apple

Camo Studio — более гибкие возможности для прямых трансляций и создания видео прямо с гарнитуры.
D-Day: The Camera Soldier — приложение с элементами иммерсивного повествования.
Explore POV — переносит пользователей в библиотеку видеороликов Apple Immersive, снятых по всему миру.

Игра года для Apple Vision Pro

Apple

Fishing Haven — симулятор рыбалки.
Gears & Goo — сочетание стратегического игрового процесса и очаровательных персонажей.
Porta Nubi — атмосферные головоломки, позволяющие пользователям почувствовать себя супергероями.

Приложение года для Apple Watch

Apple

GO Club — помогает пользователям поддерживать активность и водный баланс. 
Pro Camera by Moment — позволяет делать профессиональные снимки прямо с запястья.
Strava (нет в российском сторе) — объединяет мировое фитнес-сообщество с помощью эффективных тренировок.

Приложение года для Apple TV

Apple

HBO Max (нет в российском сторе) — стриминговый сервис с популярными сериалами.
PBS KIDS Video (нет в российском сторе) — детский развлекательный и образовательный контент.
Super Farming Boy 4K (нет в российском сторе) — игра про ферму.

Apple

Также Apple поделилась финалистами категории «Культурное воздействие». Эти приложения способствовали более глубокому пониманию и предоставили пользователям больше возможностей для взаимодействия со своими сообществами:
  • Art of Fauna: Уютные пазлы — за передачу красоты дикой природы в доступных головоломках.
  • A Space for the Unbound — за исследование психического здоровья через трогательное повествование о жизни.
  • Be My Eyes — за поддержку пользователей с нарушением зрения.
  • Chants of Sennaar — за воспевание силы языка и связи.
  • despelote — за креативное создание игрового процесса, основанного на культурных особенностях.
  • Focus Friend — за превращение фокус-сессий в увлекательные задания.
  • Is This Seat Taken? — за развитие эмпатии и инклюзивности.
  • Retro — за создание конфиденциальной социальной платформы, которая держит близких в курсе событий.
  • StoryGraph — за создание инклюзивного книжного сообщества.
  • Venba — за освещение кулинарных традиций с помощью трогательных историй.
  • Whoscall — за защиту пользователей от мошенничества.
  • Yuka (нет в российском сторе) — за помощь пользователям в осознанном выборе продуктов.

-2
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
iPhone внезапно стал самым популярным смартфоном в Китае
Вот как работают окна приложений в iPadOS 26.2 beta 3 — Apple наконец довела их до ума!
Молниеносный успех Pixar — главный секрет Джобса. Неизданное интервью основателя Apple попало в сеть

Рекомендации

Рекомендации

Сбер вернул Apple Pay в Россию: как работает Вжух, здесь все что нужно знать
В Max появилась возможность, о которой пользователи Telegram и WhatsApp* даже не смеют мечтать
Слышали про Unisimka? Попробовал новинку, которая добавляет eSIM в неподдерживаемые смартфоны
Apple Watch больше не самые желанные часы в мире — их подвинул другой перспективный бренд

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии