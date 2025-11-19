Названы финалисты премии App Store Awards 2025. Собраны лучшие игры и приложения для гаджетов Apple

Сегодня, 19 ноября, компания Apple объявила имена 45 финалистов премии App Store Awards 2025, в которой отмечены лучшие приложения и игры в 12 различных категориях.
Приложение года для iPhone
BandLab — инструмент для музыкантов, который помогает с записью и микшированием треков вместе с сообществом.
LADDER — позволяет избавиться от от необходимости гадать во время силовых тренировок.
Tiimo — представляет список дел в более удобном и спокойном формате.
Игра года для iPhone
Capybara Go! (нет в российском сторе) — необычное приключение в роли милого существа.
Pokémon TCG Pocket (нет в российском сторе) — коллекционирование легендарных карточек с покемонами в цифровом формате.
Thronefall (нет в российском сторе) — сочетание захватывающих оборонительных сражений и минималистичного управления.
Приложение года для iPad
Detail — инструмент для монтажа с кучей ИИ-функций.
Graintouch — приложение для рисования со слоями и эффектами.
Structured — мощный планировщик дня в виде удобной временной шкалы.
Игра года для iPad
DREDGE (нет в российском сторе) — необычная игра про исследование морей.
Infinity Nikki — очередной эпизод погружения в причудливый мир Миралэнда.
Prince of Persia Lost Crown (нет в российском сторе) — эпическое приключение с элементами роуглайк.
Приложение года для Mac
Acorn — незаменимый инструмент для профессионального редактирования фотографий.
Essayist — утилита для поиска информации и оформления научных работ.
Under My Roof (нет в российском сторе) — приложение для составления списка всех вещей в доме.
Игра года для Mac
Assassin’s Creed Shadows (нет в российском сторе) — последняя часть культовой франшизы Ubisoft по феодальной Японии.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (нет в российском сторе) — просто лучшая игра десителетия.
Neva — трогательная история, дополненная яркими образами.
Игра года в Apple Arcade
Katamari Damacy Rolling LIVE — развлекательная игра про хаотичный липкий мяч.
PGA TOUR Pro Golf — проект переносит игроков прямо на поле для гольфа.
WHAT THE CLASH? — набор из сотни забавных, но запоминающихся мини-игр.
Приложение года для Apple Vision Pro
Camo Studio — более гибкие возможности для прямых трансляций и создания видео прямо с гарнитуры.
D-Day: The Camera Soldier — приложение с элементами иммерсивного повествования.
Explore POV — переносит пользователей в библиотеку видеороликов Apple Immersive, снятых по всему миру.
Игра года для Apple Vision Pro
Fishing Haven — симулятор рыбалки.
Gears & Goo — сочетание стратегического игрового процесса и очаровательных персонажей.
Porta Nubi — атмосферные головоломки, позволяющие пользователям почувствовать себя супергероями.
Приложение года для Apple Watch
GO Club — помогает пользователям поддерживать активность и водный баланс.
Pro Camera by Moment — позволяет делать профессиональные снимки прямо с запястья.
Strava (нет в российском сторе) — объединяет мировое фитнес-сообщество с помощью эффективных тренировок.
Приложение года для Apple TV
HBO Max (нет в российском сторе) — стриминговый сервис с популярными сериалами.
PBS KIDS Video (нет в российском сторе) — детский развлекательный и образовательный контент.
Super Farming Boy 4K (нет в российском сторе) — игра про ферму.
Также Apple поделилась финалистами категории «Культурное воздействие». Эти приложения способствовали более глубокому пониманию и предоставили пользователям больше возможностей для взаимодействия со своими сообществами:
- Art of Fauna: Уютные пазлы — за передачу красоты дикой природы в доступных головоломках.
- A Space for the Unbound — за исследование психического здоровья через трогательное повествование о жизни.
- Be My Eyes — за поддержку пользователей с нарушением зрения.
- Chants of Sennaar — за воспевание силы языка и связи.
- despelote — за креативное создание игрового процесса, основанного на культурных особенностях.
- Focus Friend — за превращение фокус-сессий в увлекательные задания.
- Is This Seat Taken? — за развитие эмпатии и инклюзивности.
- Retro — за создание конфиденциальной социальной платформы, которая держит близких в курсе событий.
- StoryGraph — за создание инклюзивного книжного сообщества.
- Venba — за освещение кулинарных традиций с помощью трогательных историй.
- Whoscall — за защиту пользователей от мошенничества.
- Yuka (нет в российском сторе) — за помощь пользователям в осознанном выборе продуктов.