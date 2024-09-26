Названы главные уловки маркетплейсов — они хитро манипулируют ценами

Разработчик приложения, в котором сравнивают цены в маркетплейсах, рассказал о своих наблюдениях. Он выяснил, что алгоритмы анализируют поведение пользователей и исходя из этого динамически строят ценообразование.
Искусственный интеллект учитывает спрос, активность покупателей, время суток и частоту, с которой покупатель открывает приложение и страницы тех или иных товаров. Из-за этого цены на один и тот же товар могут отличаться для разных людей.
Также отмечена зависимость от типа устройства. Считается, что люди менее склонны сравнивать цены и чаще совершают покупки импульсивно, когда пользуются смартфоном. Поэтому они могут оказаться выше тех, что можно увидеть, если воспользоваться компьютером.
Неавторизованным пользователям могут показывать более низкие цены, тогда как для постоянных покупателей они выше. Дело в том, что чем чаще и дольше человек пользуется маркетплейсом, тем больше алгоритмы рекомендаций знают о нём и могут подсовывать хитрые предложения. Нового пользователя нужно завлечь, поэтому те же товары стоят для него дешевле.
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