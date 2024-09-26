Названы главные уловки маркетплейсов — они хитро манипулируют ценами

Александр


Разработчик приложения, в котором сравнивают цены в маркетплейсах, рассказал о своих наблюдениях. Он выяснил, что алгоритмы анализируют поведение пользователей и исходя из этого динамически строят ценообразование.

Искусственный интеллект учитывает спрос, активность покупателей, время суток и частоту, с которой покупатель открывает приложение и страницы тех или иных товаров. Из-за этого цены на один и тот же товар могут отличаться для разных людей.

Также отмечена зависимость от типа устройства. Считается, что люди менее склонны сравнивать цены и чаще совершают покупки импульсивно, когда пользуются смартфоном. Поэтому они могут оказаться выше тех, что можно увидеть, если воспользоваться компьютером.

Неавторизованным пользователям могут показывать более низкие цены, тогда как для постоянных покупателей они выше. Дело в том, что чем чаще и дольше человек пользуется маркетплейсом, тем больше алгоритмы рекомендаций знают о нём и могут подсовывать хитрые предложения. Нового пользователя нужно завлечь, поэтому те же товары стоят для него дешевле.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Как установить приложение «Т-банка» на iPhone прямо с Android-смартфона. Компьютер больше не нужен
В App Store тихо пришло приложение «Газпромбанка», а вы и не знали. Вот ссылка
«Сбер» приготовил клиентам неприятный сюрприз

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1886
tellurian
Что за приложение? Я бы такое хотел посмотреть.
час назад в 22:38
#
s_medik
+3465
s_medik tellurian
В Яндексе достаточно забить модель товара и он показывает цены во всех маркетплейсах и магазинах.
32 минуты назад
#

Читайте также