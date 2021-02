Информацию о назначении актёров на главные роли сериала по игре The Last of Us сообщили издания Deadline THR . Её уже подтвердил творческий директор проекта Нил Дракман в своем твиттере.Сообщается, что роль Джоэла исполнит Педро Паскаль, который может быть вам знаком по сериалам «Нарко», «Мандалорец» и «Игра престолов».Элли сыграет актриса Белла Рамзи, она известна по роли Лианны Мормонт в «Игре престолов». Пилотный эпизод снимает российский режиссёр Кантемир Балагов («Дылда» и «Теснота»). Над сценарием работают Крейг Мэйзин («Чернобыль») и Нил Дракманн. Съёмками сериала занимается телеканал HBO.Сериал расскажет о событиях из первой части игры The Last of Us («Одни из нас»), которые развернулись спустя 20 лет после глобальной пандемии, превратившей большую часть жителей Земли в мутировавших зомби. Контрабандисту Джоэлу предстоит сопроводить до места назначения девочку Элли с иммунитетом. Первая часть TLOU вышла в 2013 году, а сиквел выпустили в 2020-м.