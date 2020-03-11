Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в рамках форума IT Government Day обозначил категории социально значимых сайтов, доступ к которым должны сделать бесплатным для граждан России. Пользоваться этими ресурсами можно будет даже при нулевом балансе счета.
По словам Шадаева, в перечень «социально значимых» ресурсов войдут сайты, у которых есть серьёзная доля рынка:
Критерий социальной значимости имеет для нас две части — сервис имеет массовую аудиторию и у него есть значительная доля на рынке.Предварительные категории сайтов с бесплатным доступом:
- Социальные сети
- Мессенджеры
- Сервисы, связанные с образованием и здравоохранением («Госуслуги», запись к врачу и прочее)
- Сервисы доставки еды
Напомним, президент России Владимир Путин 15 января в ежегодном послании Федеральному собранию поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россиянам предоставят бесплатный доступ к социально-значимым интернет-сервисам.
Изначально проект «Доступный интернет» планировалось запустить 1 марта 2020 года, однако Правительство не успело подготовить перечень сайтов. Кроме того, Минкомсвязи не успевает вовремя согласовать со всеми заинтересованными ведомствами перечень сайтов с бесплатным доступом. Кроме того, проект раскритиковали ФАС и Минфин.
ФАС указывает, что существующее законодательство не может ограничивать операторов в приостановке оказания любых услуг в случае неоплаты. Списка коммерческих социально-значимых сервисов пока не существует, а это значит, что операторы не смогут получать от государства возмещение за обеспечение бесплатного доступа к ним.
По мнению Минфина, реализация проекта увеличит нагрузку на бюджет, одновременно с этим снизив налоговые поступления от операторов, поскольку их доходы снизятся.
Комиссия по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей предложила компромиссное решение — позволить операторам предоставлять бесплатный доступ к социально значимым ресурсам только при положительном балансе на счёте, определив лимит трафика и скорость доступа. Операторы, опрошенные «Коммерсантом» утверждают, что смогут предоставить бесплатный доступ к сайтам только после того, как в законодательство будут внесены все необходимые изменения.
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