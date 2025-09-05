Названы китайские автомобили, которые можно покупать не глядя

Американское агентство J.D.Power в Китае назвало самые качественные автомобили и бренды из этой страны в рамках рейтинга IQS 2025. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».
В целом оказалось, что количество жалоб на качество авто увеличилось с 2024 года — рост зафиксирован по отношению ко всем комплектующим, кроме бензиновых моторов. Чаще всего источниками проблем становились мультимедиа-системы и разнообразные электронные функции помощи водителю. Также люди часто жаловались на качество кресел.
Что касается самых качественных брендов, то ими стали Chery, GAC и Changan — это первая тройка. Если говорить о конкретных автомобилях, то самым качественным китайским компактным кроссовером стал Geely Coolray, а на втором месте GAC GS3. Среди среднеразмерных SUV-моделей победителем оказался Chery Tiggo 9, который в России продается как Jaecoo J8.