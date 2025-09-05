Названы китайские автомобили, которые можно покупать не глядя

Олег

Авто


Американское агентство J.D.Power в Китае назвало самые качественные автомобили и бренды из этой страны в рамках рейтинга IQS 2025. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, компания провела опрос почти 20 тысяч владельцев новых китайских машин, которые были куплены с июля 2024 по март 2025 года. Людей опросили по 218 пунктам в 9 категориях, чтобы собрать наиболее полную информацию о качестве и надежности деталей авто. В исследовании фигурируют 148 машин от 39 китайских брендов. Вот что получилось.

В целом оказалось, что количество жалоб на качество авто увеличилось с 2024 года — рост зафиксирован по отношению ко всем комплектующим, кроме бензиновых моторов. Чаще всего источниками проблем становились мультимедиа-системы и разнообразные электронные функции помощи водителю. Также люди часто жаловались на качество кресел.

Что касается самых качественных брендов, то ими стали Chery, GAC и Changan — это первая тройка. Если говорить о конкретных автомобилях, то самым качественным китайским компактным кроссовером стал Geely Coolray, а на втором месте GAC GS3. Среди среднеразмерных SUV-моделей победителем оказался Chery Tiggo 9, который в России продается как Jaecoo J8. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Китайские автомобили
Cсылки по теме:
Владелец китайской машины отсудил 6 миллионов рублей за слишком громкую музыку
Эти китайские автомобили не стоит покупать ни в коем случае
Российские владельцы китайских машин раскрыли, чем они недовольны больше всего

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2617
tellurian
Лучше бы в конце статьи список сделали.
час назад в 16:52
#
Mers
+5405
Mers
Олег, а сделайте статью о тех машинах, на которых ездят сами китайцы. У нас немало людей, кто купил Гранту и Весту. Интересно, что из отечественного покупают сами китайцы, от дешевого, до очень дорогого автомобиля. И думаю, что такие есть, не все же поголовно ездят на европейцах. И да, такси, в расчет не берем!
час назад в 17:03
#