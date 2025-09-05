Названы китайские автомобили, которые можно покупать не глядя

Американское агентство J.D.Power в Китае назвало самые качественные автомобили и бренды из этой страны в рамках рейтинга IQS 2025. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides