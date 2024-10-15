Названы компьютеры, на которые ни в коем случае нельзя устанавливать Windows 11 24H2



В сети увеличивается количество жалоб на BSOD-ошибки от пользователей Windows 11 после обновления системы. На них обратили внимание в TechSpot.



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В сети увеличивается количество жалоб на BSOD-ошибки от пользователей Windows 11 после обновления системы. На них обратили внимание в TechSpot.Ранее мы писали , что большой апдейт Windows 11 24H2 оказался довольно глючным: после его установки у некоторых пользователей возникают проблемы с курсором мыши и странным неудаляемым кэшем в несколько гигабайт; у других обновление вовсе не отображается как доступное. Теперь же всплыл еще один баг системы.



Согласно источнику, после обновления до Windows 11 24H2 компьютеры с установленными в них SSD-накопителями от Western Digital ловят «экран смерти» BSOD, и бесконечно перезагружаются без возможности войти в систему. Судя по всему, проблема связана с ошибкой в работе «винды» с DRAM-памятью и кэшем, которую Microsoft, похоже, проглядела при выпуске прошивки.



На текущий момент решить проблему возможно только полной переустановкой системы со стиранием всех данных, поэтому всем владельцам ПК с SSD от WD серии Black и Blue (а возможно и Green) рекомендуется не обновляться на 24H2 и подождать патча с исправлением бага.