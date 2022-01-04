ПК, Игры

Третьего января, англоязычный сайт-агрегатор Metacritic составил рейтинг самых лучших игр для ПК, релиз которых пришелся на 2021 год.

В десятку лучших вошли: психоделический платформер Psychonauts 2, Chicory: A Colorful Tale — сказочное приключение о популярной художнице стилизованное под мини-раскраску, переиздание легендарной Final Fantasy VII и It Takes Two — идеальная кооперативная адвенчура Джозефа Фареса о сложности семейных отношений.

Возглавила список расширенная версия  детективной RPG от студии ZA/UM — Disco Elysium: The Final Cut. Напомним, что релиз игры от эстонского писателя Роберта Курвица состоялся еще в конце 2019 года, но из-за отсутствия перевода остался в тени.

Полный список игр 2021 года для PC по версии Metacritic

  1. Disco Elysium: The Final Cut — 97/100

  2. Forza Horizon 5 — 91/100

  3. Final Fantasy XIV: Endwalker — 91/100

  4. Chicory: A Colorful Tale — 90/100

  5. Psychonauts 2 — 89/100

  6. Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88/100

  7. It Takes Two — 88/100

  8. Hitman 3 — 87/100

  9. Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87/100

  10. Wildermyth — 87/100



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Источник:

Metacritic Metacritic

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