Третьего января, англоязычный сайт-агрегатор Metacritic составил рейтинг самых лучших игр для ПК, релиз которых пришелся на 2021 год.
В десятку лучших вошли: психоделический платформер Psychonauts 2, Chicory: A Colorful Tale — сказочное приключение о популярной художнице стилизованное под мини-раскраску, переиздание легендарной Final Fantasy VII и It Takes Two — идеальная кооперативная адвенчура Джозефа Фареса о сложности семейных отношений.
Возглавила список расширенная версия детективной RPG от студии ZA/UM — Disco Elysium: The Final Cut. Напомним, что релиз игры от эстонского писателя Роберта Курвица состоялся еще в конце 2019 года, но из-за отсутствия перевода остался в тени.
Полный список игр 2021 года для PC по версии Metacritic
В десятку лучших вошли: психоделический платформер Psychonauts 2, Chicory: A Colorful Tale — сказочное приключение о популярной художнице стилизованное под мини-раскраску, переиздание легендарной Final Fantasy VII и It Takes Two — идеальная кооперативная адвенчура Джозефа Фареса о сложности семейных отношений.
Возглавила список расширенная версия детективной RPG от студии ZA/UM — Disco Elysium: The Final Cut. Напомним, что релиз игры от эстонского писателя Роберта Курвица состоялся еще в конце 2019 года, но из-за отсутствия перевода остался в тени.
Полный список игр 2021 года для PC по версии Metacritic
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Disco Elysium: The Final Cut — 97/100
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Forza Horizon 5 — 91/100
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Final Fantasy XIV: Endwalker — 91/100
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Chicory: A Colorful Tale — 90/100
- Psychonauts 2 — 89/100
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Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88/100
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It Takes Two — 88/100
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Hitman 3 — 87/100
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Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87/100
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Wildermyth — 87/100
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