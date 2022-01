Третьего января, англоязычный сайт-агрегатор Metacritic составил рейтинг самых лучших игр для ПК, релиз которых пришелся на 2021 год.



В десятку лучших вошли: психоделический платформер Psychonauts 2, Chicory: A Colorful Tale — сказочное приключение о популярной художнице стилизованное под мини-раскраску, переиздание легендарной Final Fantasy VII и It Takes Two — идеальная кооперативная адвенчура Джозефа Фареса о сложности семейных отношений.



Возглавила список расширенная версия детективной RPG от студии ZA/UM — Disco Elysium: The Final Cut. Напомним, что релиз игры от эстонского писателя Роберта Курвица состоялся еще в конце 2019 года, но из-за отсутствия перевода остался в тени.



Полный список игр 2021 года для PC по версии Metacritic

Disco Elysium: The Final Cut — 97/100 Forza Horizon 5 — 91/100 Final Fantasy XIV: Endwalker — 91/100 Chicory: A Colorful Tale — 90/100 Psychonauts 2 — 89/100 Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare — 88/100 It Takes Two — 88/100 Hitman 3 — 87/100 Final Fantasy VII Remake Intergrade — 87/100 Wildermyth — 87/100