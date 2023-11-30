Названы лучшие игры и приложения для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch

Александр


Компания Apple опубликовала список приложений и игр, которые были признаны модераторами App Store лучшими в этом году. Победители выбирались на основе вклада их проектов в технические инновации, дизайн и пользовательский опыт.

Вот как Apple нахваливает некоторых победителей:

AllTrails создает сообщество благодаря всеобъемлющим путеводителям по маршрутам и исследованиям на открытом воздухе для всех желающих. Prêt-à-Makeup предлагает реалистичный эскиз макияжа на iPad для профессиональных художников и обычных пользователей, способствуя при этом инклюзивности и самовыражению. Инструменты Photomator, основанные на машинном обучении, позволяют упростить и облегчить задачи редактирования. MUBI курирует исключительные инди-фильмы и международные документальные фильмы с человеческим подходом, а SmartGym сияет на Apple Watch благодаря обширной библиотеке упражнений, режимов и подробной фитнес-отчетности. В категории «Игры» Honkai: Star Rail предлагает игрокам пройти через повествование, полное сложных персонажей и тактически насыщенных боев, на iPhone, а Lost in Play предлагает игрокам погрузиться в очаровательное детское воображение во время эпического приключения. Lies of P представляет игрокам изысканный мир темного фэнтези, Hello Kitty Island Adventure из Apple Arcade — захватывающий игровой мир, главной целью которого является обретение друзей.

Лучшие приложения:

  • Приложение года для iPhone: AllTrails 
  • Приложение года для iPad: Prêt-à-Makeup 
  • Приложение года для Mac: Photomator 
  • Приложение года для Apple TV: MUBI 
  • Приложение года для Apple Watch: SmartGym 

Лучшие игры:

 

Победители в категории «Культурное влияние»

  • Pok Pok (виртуальная комната игрушек для детей, предлагающая пространство для игр, исследований и восприятия мира как единого целого)
  • Proloquo (инструменты для аугментативной и альтернативной коммуникации, которые помогают общаться по-новому)
  • Too Good To Go (позволяет минимизировать пищевые отходы, связывая пользователей с ресторанами и магазинами, у которых есть излишки непроданных продуктов по низким ценам)
  • Unpacking (медитативные головоломки и успокаивающий душу триумф вокруг опыта перемен)
  • Finding Hannah (красочная игра, посвященная наступлению совершеннолетия и скрытым объектам, с проникновенными историями, которые исследуют силу исцеления и самопознания)

Трендом года в Apple назвали проекты, которые позволяют пользователям использовать генеративные возможности искусственного интеллекта. Разработчики задействуют ИИ в своих проектах различными способами, и хотя многие функции всё ещё находятся на начальном этапе развития, пользователи уже сейчас могут составить впечатление о том, какими впечатляющими возможностями мобильные приложения смогут обладать в будущем.

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Комментарии

+133
migachevm
лучшее приложение это также как и лучшая шаурма. мне нравится как делает Ашот на рынке, а ты покупаешь готовую в перекрестке… по факту ни одно приложение из списка не знаю🙈
Сегодня в 17:13
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tellurian
+4705
tellurian
Ни одного приложения нет. Почитал про них. Не для моей жизни.
Сегодня в 17:40
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