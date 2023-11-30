Названы лучшие игры и приложения для iPhone, iPad, Mac и Apple Watch

Компания Apple опубликовала список приложений и игр, которые были признаны модераторами App Store лучшими в этом году. Победители выбирались на основе вклада их проектов в технические инновации, дизайн и пользовательский опыт.
Вот как Apple нахваливает некоторых победителей:
AllTrails создает сообщество благодаря всеобъемлющим путеводителям по маршрутам и исследованиям на открытом воздухе для всех желающих. Prêt-à-Makeup предлагает реалистичный эскиз макияжа на iPad для профессиональных художников и обычных пользователей, способствуя при этом инклюзивности и самовыражению. Инструменты Photomator, основанные на машинном обучении, позволяют упростить и облегчить задачи редактирования. MUBI курирует исключительные инди-фильмы и международные документальные фильмы с человеческим подходом, а SmartGym сияет на Apple Watch благодаря обширной библиотеке упражнений, режимов и подробной фитнес-отчетности. В категории «Игры» Honkai: Star Rail предлагает игрокам пройти через повествование, полное сложных персонажей и тактически насыщенных боев, на iPhone, а Lost in Play предлагает игрокам погрузиться в очаровательное детское воображение во время эпического приключения. Lies of P представляет игрокам изысканный мир темного фэнтези, Hello Kitty Island Adventure из Apple Arcade — захватывающий игровой мир, главной целью которого является обретение друзей.
Лучшие приложения:
- Приложение года для iPhone: AllTrails
- Приложение года для iPad: Prêt-à-Makeup
- Приложение года для Mac: Photomator
- Приложение года для Apple TV: MUBI
- Приложение года для Apple Watch: SmartGym
Лучшие игры:
- Игра года для iPhone: Honkai Star Rail
- Игра года для iPad: Lost in Play
- Игра года для Mac: Lies of P
- Игра года в Apple Arcade: Hello Kitty Island Adventure
Победители в категории «Культурное влияние»
- Pok Pok (виртуальная комната игрушек для детей, предлагающая пространство для игр, исследований и восприятия мира как единого целого)
- Proloquo (инструменты для аугментативной и альтернативной коммуникации, которые помогают общаться по-новому)
- Too Good To Go (позволяет минимизировать пищевые отходы, связывая пользователей с ресторанами и магазинами, у которых есть излишки непроданных продуктов по низким ценам)
- Unpacking (медитативные головоломки и успокаивающий душу триумф вокруг опыта перемен)
- Finding Hannah (красочная игра, посвященная наступлению совершеннолетия и скрытым объектам, с проникновенными историями, которые исследуют силу исцеления и самопознания)
Трендом года в Apple назвали проекты, которые позволяют пользователям использовать генеративные возможности искусственного интеллекта. Разработчики задействуют ИИ в своих проектах различными способами, и хотя многие функции всё ещё находятся на начальном этапе развития, пользователи уже сейчас могут составить впечатление о том, какими впечатляющими возможностями мобильные приложения смогут обладать в будущем.
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