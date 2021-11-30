Apple Music

Сервис Apple Music определил музыкальные вкусы слушателей из России за прошедший год. В отечественных чартах в 2021-м доминировала лиричная поп-музыка. В то же время зажглись новые звезды. В итоговую подборку вошли в основном русскоязычные исполнители, однако не обошлось без зарубежных артистов. Среди них австралийский рэпер Masked Wolf с хитом Astronaut In The Ocean.

Титул самого популярного альбома 2021 года достался пластинке Miyagi & Andy Panda под названием YAMAKASI, которая обошла по количеству стримов все другие релизы. Лонгплей впервые в истории дуэта был записан без участия приглашенных исполнителей и целый год продержался на вершине чартов, не опускаясь ниже 9-й строчки.

Топ-10 альбомов 2021 года в России
  1. Miyagi & Andy Panda — «YAMAKASI»
  2. Скриптонит — «Свистки и бумажки»
  3. SLAVA MARLOW — «АРТЁМ» (EP)
  4. Егор Крид — «PUSSY BOY»
  5. Скриптонит — «2004»
  6. Баста — «40»
  7. Скриптонит — «Праздник на улице 36»
  8. Artik & Asti — «Миллениум Х»
  9. MORGENSHTERN — «MILLION DOLLAR: BUSINESS»
  10. JONY — «Небесные розы» (EP)

Топ-10 треков 2021 года в России
  1. HammAli & Navai — «Птичка»
  2. SLAVA MARLOW — «Снова я напиваюсь»
  3. Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер»
  4. Ramil’ — «Сияй»
  5. Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»
  6. Джарахов & Markul — «Я в моменте»
  7. Miyagi & Andy Panda — «Minor»
  8. Miyagi & Andy Panda — «Патрон»
  9. MORGENSHTERN — «Cristal & МОЁТ»
  10. Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)
Сервис Apple Music также подготовил мировые чарты в разных категориях, включая «Топ-100 в мире: 2021», «Топ-100 текстов песен: 2021», «Топ-100 Shazam: 2021», а также впервые «Топ-100: фитнес 2021» на основе самой популярной музыки для тренировок в Apple Music и Apple Fitness+. Этими плейлистами Apple Music отмечает ещё один невероятный год в музыке и даёт уникальную возможность взглянуть на глобальные тренды.

Самые популярные песни в мире: 2021
  1. BTS — «Dynamite»
  2. Olivia Rodrigo — «drivers license»
  3. Ariana Grande — «positions»
  4. Pop Smoke — «For The Night» (feat. Lil Baby & DaBaby)
  5. The Weeknd — «Blinding Lights»
  6. Justin Bieber — «Peaches» (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)
  7. Olivia Rodrigo — «good 4 u»
  8. The Kid LAROI & Justin Bieber — «STAY»
  9. Jhay Cortez & Bad Bunny — «Dakiti»
  10. Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)

Самые популярные тексты песен: 2021
  1. Olivia Rodrigo — «drivers license»
  2. Olivia Rodrigo — «good 4 u»
  3. Yuuri — «Dried Flower»
  4. BTS — «Dynamite»
  5. Doja Cat — «Kiss Me More» (feat. SZA)
  6. Drake — «Wants and Needs» (feat. Lil Baby)
  7. Olivia Rodrigo — «deja vu»
  8. Ariana Grande — «positions»
  9. Justin Bieber — «Peaches» (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)
  10. Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)

Самые популярные песни для тренировок: 2021
  1. Joel Corry — «Head & Heart» (feat. MNEK) [Tiësto Remix]
  2. Sam Feldt — «Post Malone» (feat. RANI)
  3. Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)
  4. Regard, Dimitri Vegas & Like Mike & Quintino — «Ride It»
  5. CJ — «Whoopty»
  6. Loud Luxury — «Body» (feat. brando)
  7. Lil Baby & Gunna — «Drip Too Hard»
  8. Jack Harlow — «WHATS POPPIN»
  9. Jack Harlow — «Tyler Herro»
  10. Topic & A7S — «Breaking Me»

Самые шазамируемые песни: 2021
  1. Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»
  2. The Weeknd — «Save Your Tears»
  3. Ed Sheeran — «Bad Habits»
  4. Olivia Rodrigo — «drivers license»
  5. Måneskin — «Beggin»
  6. Lil Nas X — «MONTERO (Call Me By Your Name)»
  7. Tiësto — «The Business»
  8. The Kid LAROI & Justin Bieber — «STAY»
  9. Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic — «Leave The Door Open»
  10. CKay Feat. Axel & Dj Yo! — «love nwantiti» [Remix]


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