Сервис Apple Music определил музыкальные вкусы слушателей из России за прошедший год. В отечественных чартах в 2021-м доминировала лиричная поп-музыка. В то же время зажглись новые звезды. В итоговую подборку вошли в основном русскоязычные исполнители, однако не обошлось без зарубежных артистов. Среди них австралийский рэпер Masked Wolf с хитом Astronaut In The Ocean.
Титул самого популярного альбома 2021 года достался пластинке Miyagi & Andy Panda под названием YAMAKASI, которая обошла по количеству стримов все другие релизы. Лонгплей впервые в истории дуэта был записан без участия приглашенных исполнителей и целый год продержался на вершине чартов, не опускаясь ниже 9-й строчки.
Топ-10 альбомов 2021 года в России
- Miyagi & Andy Panda — «YAMAKASI»
- Скриптонит — «Свистки и бумажки»
- SLAVA MARLOW — «АРТЁМ» (EP)
- Егор Крид — «PUSSY BOY»
- Скриптонит — «2004»
- Баста — «40»
- Скриптонит — «Праздник на улице 36»
- Artik & Asti — «Миллениум Х»
- MORGENSHTERN — «MILLION DOLLAR: BUSINESS»
- JONY — «Небесные розы» (EP)
Топ-10 треков 2021 года в России
- HammAli & Navai — «Птичка»
- SLAVA MARLOW — «Снова я напиваюсь»
- Ваня Дмитриенко — «Венера-Юпитер»
- Ramil’ — «Сияй»
- Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»
- Джарахов & Markul — «Я в моменте»
- Miyagi & Andy Panda — «Minor»
- Miyagi & Andy Panda — «Патрон»
- MORGENSHTERN — «Cristal & МОЁТ»
- Скриптонит — «Чистый» (OST «Псих»)
Самые популярные песни в мире: 2021
- BTS — «Dynamite»
- Olivia Rodrigo — «drivers license»
- Ariana Grande — «positions»
- Pop Smoke — «For The Night» (feat. Lil Baby & DaBaby)
- The Weeknd — «Blinding Lights»
- Justin Bieber — «Peaches» (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)
- Olivia Rodrigo — «good 4 u»
- The Kid LAROI & Justin Bieber — «STAY»
- Jhay Cortez & Bad Bunny — «Dakiti»
- Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)
Самые популярные тексты песен: 2021
- Olivia Rodrigo — «drivers license»
- Olivia Rodrigo — «good 4 u»
- Yuuri — «Dried Flower»
- BTS — «Dynamite»
- Doja Cat — «Kiss Me More» (feat. SZA)
- Drake — «Wants and Needs» (feat. Lil Baby)
- Olivia Rodrigo — «deja vu»
- Ariana Grande — «positions»
- Justin Bieber — «Peaches» (feat. Daniel Caesar & GIVĒON)
- Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)
Самые популярные песни для тренировок: 2021
- Joel Corry — «Head & Heart» (feat. MNEK) [Tiësto Remix]
- Sam Feldt — «Post Malone» (feat. RANI)
- Dua Lipa — «Levitating» (feat. DaBaby)
- Regard, Dimitri Vegas & Like Mike & Quintino — «Ride It»
- CJ — «Whoopty»
- Loud Luxury — «Body» (feat. brando)
- Lil Baby & Gunna — «Drip Too Hard»
- Jack Harlow — «WHATS POPPIN»
- Jack Harlow — «Tyler Herro»
- Topic & A7S — «Breaking Me»
Самые шазамируемые песни: 2021
- Masked Wolf — «Astronaut In The Ocean»
- The Weeknd — «Save Your Tears»
- Ed Sheeran — «Bad Habits»
- Olivia Rodrigo — «drivers license»
- Måneskin — «Beggin»
- Lil Nas X — «MONTERO (Call Me By Your Name)»
- Tiësto — «The Business»
- The Kid LAROI & Justin Bieber — «STAY»
- Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic — «Leave The Door Open»
- CKay Feat. Axel & Dj Yo! — «love nwantiti» [Remix]
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Мало вероятно, что там что-то интересное есть в музыкальном плане. Хотя бы судя по слышанным названиям, типа моргенштерна.
Срамота!