Названы лучшие приложения и игры по версии Apple Design Award 2025

В преддверии скорой конференции WWDC компания Apple объявила победителей своей ежегодной премии Design Awards, которая выдаётся разработчикам приложений и игр за инновации, изобретательность и технические достижения.

Всего победителей — 12. Ниже перечислены победители премии Apple Design Award 2025, а в каждой категории выбрано по одному приложению и одной игре: CapWords — динамический инструмент для изучения языка, который преобразует изображения повседневных предметов в интерактивные стикеры, помогая учащимся изучать новые слова более интуитивно и наглядно. Приложение поддерживает девять языков и является прекрасным способом самостоятельного обучения, погружая пользователей в окружающую среду. Balatro — микс из покера, пасьянса и других карточных игр с элементами «рогалика». Игра ранее победила в нескольких номинациях, включая The Game Awards 2024. Play — сложный, но доступный инструмент, позволяющий создавать интерактивные прототипы приложений с помощью фреймворков SwiftUI. PBJ — The Musical — игра про закусочную в шекспировском стиле, рассказывающая историю Ромео и Джульетты, но с приправами. Taobao — китайский макретплейс, который получил награду только благодаря версии для Apple Vision Pro. В ней появились 3D-модели, сопоставимые с реальными аналогами товаров. Dredge (недоступна в российском сторе) — приключенческая игра про капитана рыболовной лодки, которому предстоит исследовать жуткие острова, открывать дикую природу и собирать частицы пугающей тайны. Speechify — мощный инструмент с поддержкой сотен голосов на более чем 50 языках, который с легкостью преобразует письменный текст в аудио. Утилита предлагает функции Dynamic Type и VoiceOver. Разработчики отмечают, что приложение служит важным ресурсом для людей с дислексией, СДВГ и слабым зрением, а также для тех, кто лучше всего учится на слух. Art of Fauna — прекрасно иллюстрированная и продуманно разработанная игра-головоломка, которая сочетает в себе винтажные образы дикой природы с глубокой приверженностью инклюзивности и сохранению редких животных. Игроки могут решать головоломки, переставляя визуальные элементы или переупорядочивая описательный текст. Watch Duty — приложение, которое предоставляет важную информацию об эвакуации во время разрушительных лесных пожаров (в основном в Южной Калифорнии). Neva — приключенческая история, которая рассказывает историю девушки и её спутника-волка по прекрасному миру, находящемуся в упадке. Проект затрагивает темы дружбы, лидерства, заботы и утраты. Feather: Draw in 3D — инструмент для рисования, который позволяет пользователям преобразовывать 2D-проекты в 3D-шедевры на iPad с помощью Apple Pencil. Infinity Nikki — уютное приключение в открытом мире, которое бросает игрокам вызов, предлагая собирать различные вещи и волшебные наряды в мире причудливых существ и неожиданных сюжетных поворотов.Напомним, конференция WWDC стартует в понедельник, 9 июня, в 20:00 по московскому времени.