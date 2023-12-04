Названы лучшие среднебюджетные смартфоны по версии AnTuTu

Команда AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов в среднем ценовом сегменте, и он немного удивляет.Лидером AnTuTu по итогам ноября остался realme GT Neo 5 SE, представленный ещё в апреле текущего года. Вторую строчку занимает Redmi Note 12 Turbo. Оба девайса работают на чипе Snapdragon 7+ Gen 2 и тестировались в конфигурации 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти. Замыкает тройку самых мощных середняков недавно представленный OPPO Reno 11 5G на чипе Dimensity 8200, но он поставляется в максимальной версии с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ.Вот как выглядит весь топ-10 самых производительных смартфонов среднего класса по количеству баллов в AnTuTu:Скорее всего, в декабре картина изменится, поскольку в продажу должны поступить Redmi K70E, HONOR 100 и другие новинки с более мощными чипами Dimensity 8300-Ultra и Snapdragon 7 Gen 3. Тем не менее все вышеперечисленные модели вполне можно рассматривать к покупке в 2024 году.