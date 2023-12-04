Названы лучшие среднебюджетные смартфоны по версии AnTuTu

Фархад
OPPO

Команда AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов в среднем ценовом сегменте, и он немного удивляет.

Лидером AnTuTu по итогам ноября остался realme GT Neo 5 SE, представленный ещё в апреле текущего года. Вторую строчку занимает Redmi Note 12 Turbo. Оба девайса работают на чипе Snapdragon 7+ Gen 2 и тестировались в конфигурации 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти. Замыкает тройку самых мощных середняков недавно представленный OPPO Reno 11 5G на чипе Dimensity 8200, но он поставляется в максимальной версии с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ.

Вот как выглядит весь топ-10 самых производительных смартфонов среднего класса по количеству баллов в AnTuTu:

November-2023-mid-range-1024x770.jpeg

Скорее всего, в декабре картина изменится, поскольку в продажу должны поступить Redmi K70E, HONOR 100 и другие новинки с более мощными чипами Dimensity 8300-Ultra и Snapdragon 7 Gen 3. Тем не менее все вышеперечисленные модели вполне можно рассматривать к покупке в 2024 году.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
В AnTuTu новый рекордсмен. Этот смартфон рвёт всех конкурентов
Обзор Infinix Note 30 VIP Гоночное издание: уникальный дизайн и потрясающая мощность под «капотом»
В рейтинге AnTuTu новые победители. Они на 25% быстрее других смартфонов
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Сбер» запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Выпущен электровелик без аккумулятора. Угадайте, как он заряжается
Samsung урезала обновления OneUI популярнейшим смартфонам Galaxy
Посмотрите на красивейший Nothing Powerbank, который невозможно не захотеть

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+208
Виктор Пересвет
В моем понимании «среднебюджетные» должны отражать какие-то ценовые рамки… А их то и нет.
Сегодня в 09:53
#
Купить рекламу