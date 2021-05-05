



Аналитическая компания «Ромир» провела исследование и выяснила, какие магазины электроники и бытовой техники наиболее известны в России и каким из них россияне доверяют больше других. В опросе приняли участие 1500 респондентов из разных городов страны.



В этом году в рейтинге по индексу заметности лидируют магазины «Эльдорадо» и «М.Видео» (их знают 95% респондентов), а на третьем месте «Связной» с результатом 90%. Ozon и DNS знают 89% и 87% опрошенных соответственно. Вторую половину рейтинга заняли AliExpress (80%), «Ситилинк» (78%) и «Яндекс.Маркет» (76%).



Самую высокую осведомлённость о магазинах электроники демонстрирует экономически активная часть жителей (от 25 до 44 лет), а низкую осведомлённость — группа старше 56 лет. Опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет выше среднего осведомлены о DNS и AliExpress.







Индекс доверия основывается на разнице между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду. Он отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда. Лидером по этому индексу стал «М.Видео» — 89 п. п. В тройку лидеров также попали Ozon (85 п. п.) и DNS (84 п. п.)



Более высокий уровень доверия к Ozon и «Ситилинк» характерен для респондентов в возрасте 25-34 лет, а к DNS — для респондентов в возрасте 35-44 лет (90 п. п.) и жителей Дальневосточного федерального округа (91 п. п.). «Эльдорадо», «Ситилинк», Ozon и AliExpress в большей степени вызывают доверие у россиян с доходом выше среднего.







