ПМЭФ 2024

Названы модели iPhone, которые не получат iOS 18

Олег

iOS 18


В сети появился список моделей iPhone, совместимых с iOS 18. В него не попали те же самые модели, что и в 2023 году.

Перечень iPhone, которые получат iOS 18, появился в Twitter — его опубликовал Apple Hub. На фоне слухов о тотальной «нейросетизации» будущей iOS неожиданностью стала информация, что до iOS 18 обновятся все актуальные модели iPhone. Иными словами, систему получат все айфоны, которые в 2023-м получили iOS 17. Это значит, что без апдейта ожидаемо останутся iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus и более старые смартфоны.

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iOS 18

В список совместимости попали даже iPhone XR и iPhone SE (2020) и это крайне странно: настолько старые смартфоны гарантированно «не потянут» нейросетевые фишки, которые Apple готовится внедрить в iOS 18. Несмотря на то, что ИИ станет главным релизом WWDC, iOS 18 и без этого по слухам предложит много нововведений. Впрочем, ранее сообщалось, что даже iPhone 2-3-летней давности могут не получить ИИ-фичи iOS 18.

С другой стороны, Apple очень порадует владельцев iPhone Xs / Xs Max и iPhone XR, которые вышли в далеком 2018 году и уже получили свои пять версий iOS. Апдейт 2024 года станет для них шестым, а такая щедрость у Apple случается довольно редко. 

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Источник:
Twitter
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Комментарии

tellurian
+1412
tellurian
XSXRв этом списке тоже уже лишние. Только если заставить людей сменить их. ;)
2 часа назад в 13:06
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Dmitriy
+968
Dmitriy
Ну не будет просто скорее всего в старых моделях этих нейросетевых фишек. Да и вопрос, как оно будет в РФ работать... Как у Майкрософта CoPilot?
2 часа назад в 13:09
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Дмитрий Могучев
+365
Дмитрий Могучев Dmitriy
Вопрос ещё в том какому количеству пользователей нужно это ИИ.
час назад в 13:42
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+160
horizon
Пользуюсь XR, менять не собираюсь пока как и iPad Pro 2018😎..
час назад в 14:22
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