Названы модели iPhone, которые не получат iOS 18



В сети появился список моделей iPhone, совместимых с iOS 18. В него не попали те же самые модели, что и в 2023 году.



Перечень iPhone, которые получат iOS 18, появился в Twitter — его опубликовал Apple Hub. На фоне слухов о тотальной «нейросетизации» будущей iOS неожиданностью стала информация, что до iOS 18 обновятся все актуальные модели iPhone. Иными словами, систему получат все айфоны, которые в 2023-м получили iOS 17. Это значит, что без апдейта ожидаемо останутся iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus и более старые смартфоны.











В список совместимости попали даже iPhone XR и iPhone SE (2020) и это крайне странно: настолько старые смартфоны гарантированно «не потянут» нейросетевые фишки, которые Apple готовится внедрить в iOS 18. Несмотря на то, что



С другой стороны, Apple очень порадует владельцев iPhone Xs / Xs Max и iPhone XR, которые вышли в далеком 2018 году и уже получили свои пять версий iOS. Апдейт 2024 года станет для них шестым, а такая щедрость у Apple случается довольно редко. В список совместимости попали даже iPhone XR и iPhone SE (2020) и это крайне странно: настолько старые смартфоны гарантированно «не потянут» нейросетевые фишки, которые Apple готовится внедрить в iOS 18. Несмотря на то, что ИИ станет главным релизом WWDC , iOS 18 и без этого по слухам предложит много нововведений. Впрочем, ранее сообщалось , что даже iPhone 2-3-летней давности могут не получить ИИ-фичи iOS 18.С другой стороны, Apple очень порадует владельцев iPhone Xs / Xs Max и iPhone XR, которые вышли в далеком 2018 году и уже получили свои пять версий iOS. Апдейт 2024 года станет для них шестым, а такая щедрость у Apple случается довольно редко.