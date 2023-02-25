Названы основные недостатки платежных стикеров

Банки в качестве альтернативы Apple Pay запускают платежные стикеры. Главный редактор iGuides.ru Георгий Лямин в своем Telegram-канале назвал основные недостатки этого решения.
Так, по его словам, на первом месте отсутствие эстетики. Банки предлагают наклеивать стикеры со своими логотипами на смартфоны или чехлы. Такое решение подходит не всем пользователям.
В плане удобства платежные стикеры не отличаются от обычных банковских карт. Apple Pay предоставлял комфортный опыт за счет простоты использования: нажал два раза по кнопке Power и приложил смартфон к терминалу, оплатив покупку на любую сумму. Со стикером так не получится. Для оплаты придется прикладывать непосредственно сам стикер, а потом подтверждать покупку введением пин-кода. Если повысить лимит оплаты без ввода пин-кода, то возникает следующая проблема.
В случае утраты телефона со стикером под угрозу попадают денежные средства. Теоретически злоумышленник может воспользоваться найденным стикером для оплаты покупок.
«Платежные стикеры — компромиссная идея для владельцев iPhone, которые привыкли по инерции расплачиваться смартфоном. Сейчас этот продукт не ощущается решением на длительную перспективу, а скорее напоминает промежуточный способ вернуть банковский пластик в карманы клиентов. На фоне стикеров интереснее смотрятся экспериментальные брелки от Тинькофф и Artpayments, но они пока доступны только москвичам», — главный редактор iGuides.ru Георгий Лямин.