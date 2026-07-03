Названы победители конкурса iPhone Photography Awards

Среди участников отметились пять фотографов из России.iPhone Photography Awards — один из самых известных конкурсов мобильной фотографии. Все снимки сделаны на iPhone. Конкурс проводится с 2007 года, а работы для него присылают фотографы из более чем 140 стран.Гран-при получил житель Каймановых островов Робин Дженсен за фото вулкана Йепокапа в Гватемале.Снимок сделан на iPhone 15 Pro.Золото забрал Геллерт Гомбай из Венгрии. Снимок сделан на iPhone X.Серебра удостоился черный кот в объективе Арнольда Плотника из США. Снимок сделан на iPhone 16 Pro.Бронзу получила американка Кэтрин Ван за летний натюрморт. Снимок сделан на iPhone 16 Pro Max.Третье место в категории «Портрет» занял Алексей Лазаренко из России. Снимок сделан на iPhone 15 Pro.Также Apple отметила работы четырех российских фотографов: Михаила Дагаева, Анны Козерод, Александра Гой и Натальи Чеховой.Несколько фото других участников конкурса iPhone Photography Awards