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Названы победители конкурса iPhone Photography Awards

Артем


Среди участников отметились пять фотографов из России.

iPhone Photography Awards — один из самых известных конкурсов мобильной фотографии. Все снимки сделаны на iPhone. Конкурс проводится с 2007 года, а работы для него присылают фотографы из более чем 140 стран. 

Гран-при получил житель Каймановых островов Робин Дженсен за фото вулкана Йепокапа в Гватемале.Снимок сделан на iPhone 15 Pro.


Золото забрал Геллерт Гомбай из Венгрии. Снимок сделан на iPhone X.


Серебра удостоился черный кот в объективе Арнольда Плотника из США. Снимок сделан на iPhone 16 Pro.




Бронзу получила американка Кэтрин Ван за летний натюрморт. Снимок сделан на iPhone 16 Pro Max.


Третье место в категории «Портрет» занял Алексей Лазаренко из России. Снимок сделан на iPhone 15 Pro. 


Также Apple отметила работы четырех российских фотографов: Михаила Дагаева, Анны Козерод, Александра Гой и Натальи Чеховой.



Несколько фото других участников конкурса iPhone Photography Awards

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Источник:
IPPA
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