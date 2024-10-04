Названы причины недавних сбоев в Telegram

Фархад
Telegram

На днях пользователи мессенджера Telegram по всему миру несколько раз сталкивались с различными сбоями. Например, днём 3 октября платформа не работала больше часа. Теперь, когда мессенджер наладил бесперебойную работу, команда Telegram раскрыла причины проблем.

«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентными нагрузками. В последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами подключения и трудностями доступа к медиа. Благодаря усилиям нашей технической команды, Telegram продолжал работать в большинстве стран, а сейчас все проблемы полностью устранены. Приносим извинения за любые неудобства», — говорится в заявлении Telegram.

Теперь мы точно знаем, что проблема была исключительно со стороны Telegram.

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Источник:
Телеграм
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