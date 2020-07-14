





Ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК направила письмо главе Минфина Антону Силуанову. В нём сообщается, что пульты дистанционного управления (ПДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ). Они в отличие от алкоголя и табака не являются подакцизными.РАТЭК поясняет, что пульты включены в один код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности с подакцизными электронными сигаретами. По новому приказу Минфина оформлять такие товары может только ЦАТ. По этой причине теперь невозможно оформить ввоз пультов другими способами.Ассоциация опасается, что из-за правовой неопределённости по поводу ввоза ПДУ может возникнуть перебои в работе местных производителей телевизоров, поскольку 90% продаваемых в России ЖК-телевизоров, по данным компании TPV, которая занимается сборкой телевизоров Philips, производятся в РФ, а пульты для них импортируются.Группа «М.Видео-Эльдорадо» ожидает разъяснений регулятора. По словам ритейлера и дистрибьютора компьютерной, цифровой и бытовой техники Merlion, сейчас пока сложностей в поставках телевизоров и аксессуаров нет. По словам Минфина, есть конкретный список товаров, которые должны проходить через ЦАТ и пульты там отсутствуют.