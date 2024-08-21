Названы пять подержанных автомобилей, от которых россияне просто без ума



Аналитики оценили скорость продажи разных моделей авто на вторичном рынке и составили рейтинг самых востребованных машин среди жителей страны. Первое место вовсе не за Lada, как можно было бы ожидать.



Портал auto.ru исследовал данные продаж подержанных авто с января по июль 2024 года. Согласно результатам, быстрее всего на российской вторичке продается седан Chevrolet Cruze — машину забирают в среднем в течение 30 дней при довольно немаленькой средней стоимости в 770 тысяч рублей. На втором и третьем местах — Lada 2114 и Lada Granta со сроком продажи 31 и 32 дня соответственно; средний ценник здесь пониже, 269 и 458 тысяч рублей.







Четвертым по популярности оказался неказистый малыш Daewoo Matiz за плюс-минус 251 тысячу рублей, а пятым — Kia Sportage 3 за внушительные 1,4 млн рублей. Обе машины близки к «четырке» и «гранте» по срокам продажи: их забирают чуть более чем за 32 дня.



Помимо ТОП-5 популярных подержанных авто, ресурс выяснил, что наибольшее количество объявлений на вторичке приходится на машины возрастом 10-15 лет, то есть 2009-2014 годов выпуска.