



Компания Brand Analytics проанализировала российские сайты и выявила те, в которых содержится наиболее агрессивная лексика.



На третьем месте оказался портал «ЯПлакалъ», пользователи которого часто публикуют жалобы и истории о проблемах в разных жизненных ситуациях. На втором месте анонимный форум 2ch.hk (он же «двач»), где часто встречается травля и обсуждение персонажей, вызывающих ненависть у некоторых людей. Лидером стал сайт prodota.ru с обсуждением игры Dota 2 — 36% публикаций на нём содержат ярко негативную оценку обсуждаемой темы.







Всего в рейтинге Brand Analytics тридцать российских сайтов, в том числе форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы и социальные сети, причём есть даже региональные ресурсы. При составлении рейтинга учитывался контент как редакционных статей, так и тех, которые публикуют сами пользователи.







