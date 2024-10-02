Названы самые мощные смартфоны за смешные деньги

Компания AnTuTu, которой принадлежит одноимённый бенчмарк, составила свежий рейтинг субфлагманских смартфонов на основе их производительности. Они стоят относительно недорого, хотя набирают в AnTuTu впечатляющие результаты — иногда даже больше, чем у флагманов, выпускавшихся пару лет назад.Топ субфлагманов за сентябрь 2024 года:1. OnePlus Ace 3V — 1 423 762 балла2. Realme GT Neo6 SE — 1 363 933 балла3. Redmi K70E — 1 354 128 баллов4. Realme GT Neo5 SE — 1 147 031 балл5. Redmi Note 12 Turbo — 1 129 640 баллов6. iQOO Z8 — 968 299 баллов7. iQOO Neo7 SE — 950 024 балла8. Redmi Note 12T Pro — 871 132 балла9. iQOO Z9 — 816 840 баллов10. Redmi Note 14 Pro+ — 774 120 балловДве верхние строчки заняли модели, оснащённые процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, на третьем находится аппарат на базе MediaTek Dimensity 8300 Ultra, а остальные места разделили между собой смартфоны со Snapdragon 7+ Gen 2 и Dimensity 8200. Примечательно, что весь топ фактически поделили между собой всего две компании — Xiaomi с брендом Redmi и BBK, которой принадлежат OnePlus, Realme и iQOO.