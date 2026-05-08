Названы самые надежные китайские автомобили. В РФ их можно смело брать!

С момента расширения ассортимента китайских авто в России прошло уже несколько лет, поэтому есть возможность сделать предварительные выводы об их надежности. Подробности собрали в Quto.

«Можно выделить Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 и его вариации. Эти авто массово представлены на рынке, что облегчает обслуживание и продажу, а запчасти и сервис доступны во всех регионах. Кроме того, современные моторы и коробки передач при своевременном обслуживании служат долго», — глава по развитию дилерской сети Юрий Чистов.

Издание опросила эксперта по вторичному авторынку и выяснило, какие китайские автомобили ездят долго и не ломаются на каждом километре. Эти же модели уже в базовой комплектации имеют богатое оснащение и оснащаются широким набором систем безопасности.По словам эксперта, Haval Jolion является абсолютным лидером среди подержанных китайских кроссоверов. Его главными особенностями являются надёжный 1,5-литровый турбомотор на 143 силы, полный привод, современные ассистенты, простота обслуживания и высокая ликвидность. Само собой, перед покупкой обязательно нужно провести диагностику и проверить документы.