Приложения


Зарубежный ресурс Apptopia ежегодно подводит итоги на рынке приложений и называет самый популярный софт в отдельных странах и в мире. Свежий рейтинг 2021 года размещен на официальном сайте Apptopia.

Всемирная статистика в этом году состоит преимущественно из мессенджеров и соцсетей. На первом месте весьма ожидаемо разместился TikTok — у него 656 миллионов скачиваний. Второе, третье и четвертое места разделили между собой продукты компании Meta (бывшей Facebook): Instagram, Facebook и WhatsApp в порядке убывания. Их скачали 545, 416 и 395 миллионов раз соответственно. На пятом месте — Telegram, на седьмом — приложение для видеоконференций Zoom, а на девятом — новичок CapCut. Это продукт компании ByteDance, приложение для обрезки видео и последующей выгрузки в TikTok. 

Статистика

Что касается рейтинга в США, то он немного отличается: первое место всё так же за TikTok (94 миллиона скачиваний), но вот на третьем не Facebook, а Snapchat (56 миллионов). Zoom Meeting здесь поднялся на пятую строчку с 52 миллионом загрузок, WhatsApp остановился на восьмой — его скачали в США чуть более 47 миллионов раз. А вот Telegram и Spotify даже не попали в десятку, что довольно удивительно и странно.

Статистика

В рейтингах объединили статистику по платформам iOS и Android.

Ранее мы рассказали, что Павел Дуров попал на первую строчку Forbes благодаря Telegram. Что же касается YouTube в РФ — он всё еще находится в подвешенном состоянии, так как суд оставил в силе титанический штраф Google по делу о «Царьграде». 



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Источник:

apptopia.com apptopia.com

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