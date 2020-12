Компания Tensor Tower проанализировала доходы, которые получили разработчики мобильных игр в уходящем году. Больше всего заработали создатели PUBG Mobile.PUBG Mobile и её китайский вариант под названием Game For Peace принесли разработчикам около 2,6 миллиардов долларов (рост за год на 64,3%). На втором месте Honor for Kings с выручкой 2,5 миллиарда (рост 42,8%). На третьем — с большим отрывом от других лидеров — игра Pokemon Go, в которой игроки за год задонатили примерно 1,2 миллиарда долларов, что на 31,5% больше, чем в 2019 году.Чуть ниже, чем Pokemon Go, расположились Coin Master, Roblox и Monster Strike, причём две из них смогли преодолеть отметку в миллиард долларов США, а третья лишь немного не дотянула до неё.Рынок мобильных игр показал в 2020 году рост на 19,5% в сравнении с прошлым годом. Прогнозируемая выручка всех разработчиков на нём составила 75,4 миллиарда долларов. Более точные данные будут опубликованы в начале 2021 года.