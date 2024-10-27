Названы самые проблемные продавцы на маркетплейсах. Они никогда не вернут деньги за фейк или бракованный товар

В последние несколько лет жители РФ предпочитают покупать товары не в обычных магазинах, а на маркетплейсах, ведь выбор там намного больше, цены ниже, и можно почитать отзывы. Те, кто часто закупаются на маркетплейсах, наверняка сталкивались с проблемами возврата товара, который оказался поддельным или бракованным — площадка переадресовывает к продавцу, но связаться с ним проблематично, поскольку он отмалчивается или не признаёт проблему.
Фейками и бракованными товарами зачастую торгуют продавцы, зарегистрированные не в России, а в других странах бывшего СССР. Их имена или наименования организаций написаны по-русски, что может запутать, но если поискать ИНН в базе ЕГРЮЛ/ЕГРИП — ничего не найдётся. Достучаться до продавцов вне России может быть затруднительно, и даже если дело дойдёт до суда, и судья вынесет решение в пользу покупателя, вернуть деньги будет крайне сложно, поскольку судебные приставы не могут производить взыскания с граждан и организаций, находящихся за пределами РФ.
Получается, что при покупке товаров, которые потенциально могут оказаться поддельными (а на это обычно указывает аномально низкая цена или написанные под копирку хвалебные отзывы), нужно проверять ИНН продавца. Если в нём не 12 цифр, это явно указывает на то, что он зарегистрирован не в России, и получить от него возврат денег за проблемный товар будет затруднительно. Проверить ИНН можно на сайте налоговой службы. Даже если идентификатор найдётся, стоит обратить внимание, не находится или ИП или юрлицо в процессе банкротства или ликвидации.
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