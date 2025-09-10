Названы сайты, которые продолжат работу в России без интернета

Артем
Снимок экрана 2025-09-10 115255.png
Фото: Unsplash

«Белый список» ресурсов будет пополняться.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Минцифры представили список «Социально значимых сервисов», доступ к которым будет открыт даже при отключенном мобильном интернете. В него вошли свыше 50 ресурсов.

Соцсети и покупки

• «ВКонтакте»
• «Одноклассники»
• Mail.ru
• Ozon
• Wildberries
• «Дзен»
• Avito
• «Аптека.ру»
• «Лемана ПРО»
• «Дром»
• DNS
• X5 Retail Group
• «Магнит»

Банки и финансы

• «Т-Банк»
• «Сбербанк»
• ВТБ
• «Альфа-банк»
• «Банки.ру»
• «ЮниКредит Банк»
• «ГПБ-банк»
• «Совкомбанк»
• «Московский кредитный банк»
• «ФК Открытие»
• «Росбанк»
• «Промсвязьбанк»
• «Райффайзенбанк»
• «Россельхозбанк»
• НСПК

Операторы связи

• «Ростелеком»
• «МегаФон»
• «Вымпелком»
• МТС
• Т2

Государство и медиа

• Официальные сайты правительства
• Администрация Президента
• ФНС
• Ресурсы дистанционного электронного голосования
• ПОС
• «Госвеб»
• «Комсомольская правда»
• «РИА Новости»
• «Лента.ру»
• РБК
• Pikabu
• DRIVE2
• IXBT
• Rutube
• «Кинопоиск»
• «Иви»

Разное

• «Яндекс»
• «Госуслуги»
• 2ГИС
• Gismeteo
• HH.ru
• TuTu.ru
• «Почта России»

Минцифры заявляло, что список будет дополняться.
-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Коммерсант
Cсылки по теме:
Раскрыт «белый список» сайтов и приложений, которые будут работать при отключении интернета
Российские власти придумали, как пользоваться интернетом, когда его отключают
В России придумали, как сделать интернет безопасным

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+3
iguana
Объясните пожалуйста,как можно получить доступ к сайту при отключенном мобильном интернете?Я же,верно понял вашу формулировку?
Сегодня в 12:02
#
EDD
+892
EDD iguana
По факту, интернет отключен не будет, он будет ограничен, и включены будут только эти ресурсы.
Сегодня в 12:58
#
Yuri Konst
+87
Yuri Konst iguana
Это знать никому не положено)
Сегодня в 13:01
#
Tigrolik
+829
Tigrolik iguana
У нас в Томске это уже во всю работает. По факту мобильный интернет не отключен. А снижена его скорость почти до 0. В районе килобит/с есть шевеление. Но воспринимается это как отсутствие интернета, потому что этих килобит не хватает для загрузки сайтов и приложений. Для сервисов из списка скорость обычная. Через впн это не обходится.
2 часа назад в 15:29
#
EDD
+892
EDD Tigrolik
И не может обходиться, технологии блокировок/ограничений другие. Ну я выше то же самое и сказал, что вы. Вы наглядно подтверждили мою мысль.
32 минуты назад
#
EDD
+892
EDD Tigrolik
Это конечно п*здец!! Оруэлл в гробу вертится!
29 минут назад
#
EDD
+892
EDD
Чебурнет всё ближе🐵
Сегодня в 12:55
#
EDD
+892
EDD
Pov: Когда предложили составить список того, чем в нормальной мирной жизни пользоваться невозможно. Гoвнoсписок какой то.
Сегодня в 12:59
#
Yuri Konst
+87
Yuri Konst
Вас нет, непорядок(
Сегодня в 13:00
#
+542
d’Autriche
Я не понимаю, почему Макса в списке нет. Я начинаю переживать уже
Сегодня в 13:03
#
EDD
+892
EDD d’Autriche
Потому что всё это будет работать только через макс — включаешь макс и потом уже во всё остальное входишь через него. Он априори должен быть включен постоянно. Он как как великая всемогущая божественная сущность. Большой Брат. Ангсоц. 1984.
Сегодня в 13:52
#
+47
Gabriel EDD
Вы тоже хотите попасть в список?)
Сегодня в 14:33
#
EDD
+892
EDD Gabriel
Жажду)
2 часа назад в 15:05
#
Tigrolik
+829
Tigrolik EDD
Это все уже работает в нашем городе. Без макса.
2 часа назад в 15:31
#
Tigrolik
+829
Tigrolik d’Autriche
В официальном списке макс есть.
2 часа назад в 15:30
#
+231
acinatnas
Пикабу социально значимый сервис? Серьезно?
Сегодня в 14:18
#