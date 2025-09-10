Названы сайты, которые продолжат работу в России без интернета



Фото: Unsplash



«Белый список» ресурсов будет пополняться. «Белый список» ресурсов будет пополняться. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Соцсети и покупки

Банки и финансы

Операторы связи

Государство и медиа

Разное

Минцифры представили список «Социально значимых сервисов», доступ к которым будет открыт даже при отключенном мобильном интернете. В него вошли свыше 50 ресурсов.• «ВКонтакте»• «Одноклассники»• Mail.ru• Ozon• Wildberries• «Дзен»• Avito• «Аптека.ру»• «Лемана ПРО»• «Дром»• DNS• X5 Retail Group• «Магнит»• «Т-Банк»• «Сбербанк»• ВТБ• «Альфа-банк»• «Банки.ру»• «ЮниКредит Банк»• «ГПБ-банк»• «Совкомбанк»• «Московский кредитный банк»• «ФК Открытие»• «Росбанк»• «Промсвязьбанк»• «Райффайзенбанк»• «Россельхозбанк»• НСПК• «Ростелеком»• «МегаФон»• «Вымпелком»• МТС• Т2• Официальные сайты правительства• Администрация Президента• ФНС• Ресурсы дистанционного электронного голосования• ПОС• «Госвеб»• «Комсомольская правда»• «РИА Новости»• «Лента.ру»• РБК• Pikabu• DRIVE2• IXBT• Rutube• «Кинопоиск»• «Иви»• «Яндекс»• «Госуслуги»• 2ГИС• Gismeteo• HH.ru• TuTu.ru• «Почта России»Минцифры заявляло, что список будет дополняться.