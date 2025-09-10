Названы сайты, которые продолжат работу в России без интернета

Фото: Unsplash
«Белый список» ресурсов будет пополняться.
Соцсети и покупки• «ВКонтакте»
• «Одноклассники»
• Mail.ru
• Ozon
• Wildberries
• «Дзен»
• Avito
• «Аптека.ру»
• «Лемана ПРО»
• «Дром»
• DNS
• X5 Retail Group
• «Магнит»
Банки и финансы• «Т-Банк»
• «Сбербанк»
• ВТБ
• «Альфа-банк»
• «Банки.ру»
• «ЮниКредит Банк»
• «ГПБ-банк»
• «Совкомбанк»
• «Московский кредитный банк»
• «ФК Открытие»
• «Росбанк»
• «Промсвязьбанк»
• «Райффайзенбанк»
• «Россельхозбанк»
• НСПК
Операторы связи• «Ростелеком»
• «МегаФон»
• «Вымпелком»
• МТС
• Т2
Государство и медиа• Официальные сайты правительства
• Администрация Президента
• ФНС
• Ресурсы дистанционного электронного голосования
• ПОС
• «Госвеб»
• «Комсомольская правда»
• «РИА Новости»
• «Лента.ру»
• РБК
• Pikabu
• DRIVE2
• IXBT
• Rutube
• «Кинопоиск»
• «Иви»
Разное• «Яндекс»
• «Госуслуги»
• 2ГИС
• Gismeteo
• HH.ru
• TuTu.ru
• «Почта России»
Минцифры заявляло, что список будет дополняться.