Во втором квартале 2021 года компания Xiaomi выпустит крупное обновление оболочки MIUI 13. Этот апдейт будет изначально установлен на новых смартфонах, и его получат несколько десятков ранее выпущенных моделей.
Недавно стал известен предварительный список смартфонов, на которые можно будет установить MIUI 13 по мере выпуска. Xiaomi планирует обновить смартфоны, которые выпускаются как под её основной торговой маркой, так и под брендами Redmi, Poco и Black Shark.
- Серия Redmi K30: K 30 4G, K30 5G, K30 Pro
- Серия Redmi K20: K20 и K20 Pro
- Серия Poco: Poco F1, Poco X2, Poco X3
- Серия Mi 10: Mi 10 и Mi 10 Pro
- Серия Redmi Note 8: Note 8, Note 8 Pro
- Redmi 8 серии: 8 и 8A
- Redmi 6 серии: 6, 6 Pro, 6A
- Redmi 5 серии: 5 и 5A
- Redmi Note 5 серии: Note 5 и Note 5 Pro
- Серия Mi Note 10: Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro
- Серия Redmi Y: Y1, Y1 Lite и Y2
- Black Shark 2 и 2 Pro, Black Shark 3 и 3 Pro, Black Shark 3S
Разработка MIUI 13 для смартфонов Xiaomi, Redmi, Poco и Black Shark уже ведётся полным ходом. Ещё в апреле 2020 года компания начала собирать фидбек — пожелания пользователей относительно того, какие новые возможности они хотят получить в оболочке. Наверняка всех интересует, реализует ли компания возможность легко отключить рекламу в своих приложениях и системных разделах, а также позволит ли удалять предустановленные приложения, которые занимают довольно много места в накопителе, но не нужны многим пользователям. Некоторые ждали Xiaomi анонсирует MIUI 13 на мероприятии Xiaomi Mi Developer Conference в начале ноября, но этого не случилось. Не исключено, что это произойдёт на отдельном мероприятии либо во время презентации следующих флагманских смартфонов.
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