Названы смартфоны Realme, которые обновятся до Android 15

Бренд Realme готовит обновление Realme UI 5.0 на базе Android 15 для нескольких десятков моделей смартфонов. Обновятся устройства, которые изначально выпускались с Android 13 и 14:— Realme GT 5— Realme GT 5 240W— Realme GT 5 Pro— Realme GT 3— Realme GT 2— Realme GT 2 Pro— Realme GT 2 Explorer Master Edition— Realme GT Neo 6— Realme GT Neo 6 SE— Realme GT Neo 5— Realme GT Neo 5 SE— Realme GT Neo 5 240W— Realme 12— Realme 12+— Realme 12x— Realme 12 Lite— Realme 12 Pro— Realme 12 Pro+— Realme 11 4G— Realme 11 5G— Realme 11x 5G— Realme 11 Pro— Realme 11 Pro+— Realme 10 Pro— Realme 10 Pro+— Realme P1— Realme P1 Pro— Realme Narzo 70— Realme Narzo 70x— Realme Narzo 70 Pro— Realme Narzo 60— Realme Narzo 60x— Realme Narzo 60 Pro— Realme C67 4G— Realme C65 4G— Realme C65 5GAndroid 15 в настоящее время проходит тестирование, выпущено уже несколько сборок, которые доступны в том числе обычным пользователям. Релиз этого обновления, по слухам, запланирован на июнь 2024 года, после чего различные производители начнут выкатывать апдейты для своих устройств. Как и другие компании, Realme в первую очередь будет обновлять свежие флагманы, затем флагманы прошлых лет и смартфоны средней ценовой категории, а дешёвые гаджеты в гораздо более низком приоритете, поэтому их обладатели рискуют вообще остаться без обновления. Realme UI 5.0 будет содержать все нововведения, добавленные в Android 15, а также фирменные приложения, модифицированный интерфейс и настройки от Realme.