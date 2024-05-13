Названы смартфоны Realme, которые обновятся до Android 15

Александр




Бренд Realme готовит обновление Realme UI 5.0 на базе Android 15 для нескольких десятков моделей смартфонов. Обновятся устройства, которые изначально выпускались с Android 13 и 14:

— Realme GT 5
— Realme GT 5 240W
— Realme GT 5 Pro
— Realme GT 3
— Realme GT 2
— Realme GT 2 Pro
— Realme GT 2 Explorer Master Edition
— Realme GT Neo 6
— Realme GT Neo 6 SE
— Realme GT Neo 5
— Realme GT Neo 5 SE
— Realme GT Neo 5 240W
— Realme 12
— Realme 12+
— Realme 12x
— Realme 12 Lite
— Realme 12 Pro
— Realme 12 Pro+
— Realme 11 4G
— Realme 11 5G
— Realme 11x 5G
— Realme 11 Pro
— Realme 11 Pro+
— Realme 10 Pro
— Realme 10 Pro+
— Realme P1
— Realme P1 Pro
— Realme Narzo 70
— Realme Narzo 70x
— Realme Narzo 70 Pro
— Realme Narzo 60
— Realme Narzo 60x
— Realme Narzo 60 Pro
— Realme C67 4G
— Realme C65 4G
— Realme C65 5G

Android 15 в настоящее время проходит тестирование, выпущено уже несколько сборок, которые доступны в том числе обычным пользователям. Релиз  этого обновления, по слухам, запланирован на июнь 2024 года, после чего различные производители начнут выкатывать апдейты для своих устройств. Как и другие компании, Realme в первую очередь будет обновлять свежие флагманы, затем флагманы прошлых лет и смартфоны средней ценовой категории, а дешёвые гаджеты в гораздо более низком приоритете, поэтому их обладатели рискуют вообще остаться без обновления. Realme UI 5.0 будет содержать все нововведения, добавленные в Android 15, а также фирменные приложения, модифицированный интерфейс и настройки от Realme.

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

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redlacosta77
Что за телефон который в самом начале на фото?
2 часа назад в 18:57
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