





Новую версию фирменной оболочки One UI 2.5 получат покупатели серии Galaxy Note20 из коробки. Также компания сегодня начала выпуск апдейта для модельного ряда устройств Galaxy S20 в различных европейских странах. Производитель решил не останавливаться на актуальных флагманах и озвучил список устройств, которые получат новые функции.По словам Samsung, в список устройств попала линейка Galaxy S10, Galaxy Note10, а также складные Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Помимо этого, в официальном заявлении неожиданно указаны Galaxy Note9, Galaxy S9 и S9+, которые находятся в очереди на получении One UI 2.5.Судя по информации, трехлетняя политика обновления устройств распространилась на флагманский модельный ряд 2018 года. Пока еще рано с уверенностью ожидать новых прошивок, поскольку дата релиза не обозначена и в конечном итоге Samsung может скорректировать список устройств, которые получат обновление.