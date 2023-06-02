Названы сроки начала продаж шлема виртуальной реальности Apple. Цена тоже известна

Фархад
Apple
Рендер: Маркус Кейн

Аналитики инвестиционной компании Morgan Stanley поделились информацией о том, что первая гарнитура Apple смешанной реальности, которую компания представит уже в понедельник, поступит совсем нескоро.

По данным отраслевых источников, Apple приступит к массовому производству шлема в октябре, а на полки магазинов он попадёт к декабрю. Тем не менее разработчики могут получить девайс немного раньше, чтобы успеть подготовить приложения для новой операционной системы xrOS.

«Хотя мы ожидаем, что гарнитура Apple AR/VR будет представлена на следующей неделе, наши источники в цепочке поставок сообщают, что массовое производство не начнётся до 23 октября, а в продажу устройство поступит ближе к декабрьским праздникам», — заявил аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг.

Пока партнёры Apple готовятся собрать от 300 000 до 500 000 гарнитур в 2023 году, поскольку компания считает, что она не будет пользоваться широким спросом из-за ценника в $3000.

Более подробную информацию мы узнаем уже в этот понедельник, 5 июня, на конференции WWDC 2023.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3082
kardigan
Что будет уметь эта штука за три штуки баксов? Есть надежда, что больше того,что умеет та же Siri, или допустим бумажные очки от google, с которыми можно было погонять в гонки , или на карусели?
2 часа назад в 18:10
#
+16
OnVoG
Уже писали про 3к баксов. Ничего нового. Повторение мать учения, да, Фархад?
2 часа назад в 18:47
#
Dmitriy
+554
Dmitriy
Ну контента для него только не будет, кроме нескольких демок. Да и для игр оно явно не рассчитано. Да и игры на Маках ныне такое себе....
55 минут назад
#
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