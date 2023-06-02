Названы сроки начала продаж шлема виртуальной реальности Apple. Цена тоже известна

«Хотя мы ожидаем, что гарнитура Apple AR/VR будет представлена на следующей неделе, наши источники в цепочке поставок сообщают, что массовое производство не начнётся до 23 октября, а в продажу устройство поступит ближе к декабрьским праздникам», — заявил аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг.

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Аналитики инвестиционной компании Morgan Stanley поделились информацией о том, что первая гарнитура Apple смешанной реальности, которую компания представит уже в понедельник, поступит совсем нескоро.По данным отраслевых источников, Apple приступит к массовому производству шлема в октябре, а на полки магазинов он попадёт к декабрю. Тем не менее разработчики могут получить девайс немного раньше, чтобы успеть подготовить приложения для новой операционной системы xrOS.Пока партнёры Apple готовятся собрать от 300 000 до 500 000 гарнитур в 2023 году, поскольку компания считает, что она не будет пользоваться широким спросом из-за ценника в $3000.Более подробную информацию мы узнаем уже в этот понедельник, 5 июня, на конференции WWDC 2023.