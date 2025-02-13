Названы сроки снижения ключевой ставки до 18%

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Все зависит от пары показателей.
О перспективах снижения ключевой ставки рассказали «Известия», ссылаясь на прогнозы независимого эксперта. По его словам, пока Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%, а ее снижение начнется не раньше середины этого года. Показателей в 18-19% можно ждать к концу 2026 года, если экономика стабилизируется, а инфляция снизится.
«Смягчение политики станет возможным только при устойчивом улучшении ключевых экономических показателей, включая снижение инфляции и стабилизацию финансовых рынков», — подытожил эксперт.
Напомним, что в декабре 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.