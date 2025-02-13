Названы сроки снижения ключевой ставки до 18%

Артем
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Фото: Известия

Все зависит от пары показателей.

О перспективах снижения ключевой ставки рассказали «Известия», ссылаясь на прогнозы независимого эксперта. По его словам, пока Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 21%, а ее снижение начнется не раньше середины этого года. Показателей в 18-19% можно ждать к концу 2026 года, если экономика стабилизируется, а инфляция снизится.

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«Смягчение политики станет возможным только при устойчивом улучшении ключевых экономических показателей, включая снижение инфляции и стабилизацию финансовых рынков», — подытожил эксперт.

Напомним, что в декабре 2024 года Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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Источник:
Известия
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Комментарии

+4524
Gabriel
«Смягчение политики станет возможным только при устойчивом улучшении ключевых экономических показателей, включая снижение инфляции и стабилизацию финансовых рынков», — подытожил эксперт.
П.с:
Ну детский сад ей-богу)
За последние как минимум 3 года «эксперты» таких прогнозов нагородили что 99,9% из них не сбылись.
ЦБ видимо высокой ставкой «загоняет» людей в депозиты изолируя таким образом свободную денежную массу от рынка. И судя по всему такую высокую ставку ЦБ будет снижать медленно чтобы огромная денежная масса резко не хлынула в экономику. Такой вот своеобразный контроль покупательной способности населения, ну по крайней мере его платежеспособной части.
Сегодня в 13:28
#
Anatoly076
+310
Anatoly076 Gabriel
Ну и тогда уж подытожьте, для чего ЦБ замедлять «маховик» потребления?
Больше похоже на «собирательную» функцию у населения. 1. Собрать как вы заметили через депозиты и вклады. 2. Собрать в натуральном виде, потому что «ПРОСТО ТАК» кредиты брать дороговато обходится. Поэтому кому больно надо купить, купят за свои кровные.
Интересно что в конце? 🤔 (когда перезапустят маховик потребления)
час назад в 14:40
#
+4524
Gabriel Anatoly076
Если коротко то под крупные оборонные и гражданские проекты была проведена эмиссия(это не страшно ввиду того что в стране с новыми присоединенными территориями объем денежной массы откровенно маловат) так вот люди которые работали в этих проектах( контрактники в их числе) начали активно тратить то что заработали и эта денежная масса начала просачиваться в экономику что неизбежно в итоге привело к нарастающей инфляции. В сша санация необеспеченной денежной массы проводится через ее закачку закачку в высокотехнологичный рынок акций и не очень высокотехнологичный тоже. Дуют пузыри так сказать.
У РФ такого инструмента нет, поэтому ЦБ изолирует как может( вернее как написано в Экономикс)
Коряво конечно и не смогли избежать всплеска инфляции, но все же смогли разорвать спираль инфляции по их мнению( будет видно по итогу) могло быть гораздо хуже. Позже начнут отпускать ставку и деньги пойдут в экономику. Процесс растянутый во времени позволит переварить излишек ден.массы без ухудшения положения в экономике.
час назад в 15:00
#
tellurian
+2152
tellurian Gabriel
За последнюю неделю рост инфляции увеличился.
26 секунд назад
#
+4524
Gabriel Anatoly076
А тут вообще феноменальная новость об обмене Саши Виника. Товарищ шарит не просто в крипте , а в организации криптобирж.
Возможно в РФ своя национальная криптобиржа. Это значит что мы увидим свою автономную платежную систему что упростит и освободит от внешнего давления расчеты в рамках БРИКС как минимум.
Это лишь мои предположения, такие проекты конечно требуют времени и денег.
час назад в 15:09
#
+4524
Gabriel Gabriel
Винник наверное с двумя «н»)
час назад в 15:10
#
tellurian
+2152
tellurian Gabriel
В ЦБ точно эксперты, а не шарлатаны?
минуту назад
#

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