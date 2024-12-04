Названы сроки выхода новых iPad Pro с чипами M5. Они будут гораздо мощнее текущих планшетов

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что Apple уже запланировала массовое производство iPad Pro с чипами следующего поколения M5 на вторую половину 2025 года.
Для понимания, вот чем отличается текущая технология SoC от новой SoIC:
SoC (System on Chip) — однокристальная система, где все элементы (процессор, оперативная память, графика) интегрированы на одном чипе;
SoIC (System on Integrated Chip) — технология печати, позволяющая соединять несколько чипов в 3D-структуре. Она объединяет разные типы микросхем (например, накопитель, память и процессор) для повышения производительности.
Кроме того, Apple рассматривает возможность изменения расположения логотипа на задней панели будущих iPad на альбомную ориентацию.
К слову, текущее поколение iPad Pro с редизайном, OLED-дисплеями и чипами M4 вышло в мае 2024 года. Похоже, компания всё же перешла на выпуск некоторых планшетов раз в полтора года.