Названы сроки выхода новых iPad Pro с чипами M5. Они будут гораздо мощнее текущих планшетов







Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что Apple уже запланировала массовое производство iPad Pro с чипами следующего поколения M5 на вторую половину 2025 года. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о том, что Apple уже запланировала массовое производство iPad Pro с чипами следующего поколения M5 на вторую половину 2025 года. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

SoC (System on Chip) — однокристальная система, где все элементы (процессор, оперативная память, графика) интегрированы на одном чипе;

SoIC (System on Integrated Chip) — технология печати, позволяющая соединять несколько чипов в 3D-структуре. Она объединяет разные типы микросхем (например, накопитель, память и процессор) для повышения производительности.

Apple уже заказала чипы M5 у TSMC с усовершенствованной ARM-архитектурой и более продвинутым 3-нанометровым техпроцессом. По словам аналитика, решение компании отказаться от 2-нм техпроцесса связано с высокой стоимостью конечного продукта. Тем не менее, M5 все равно предложит значительные улучшения по сравнению с M4 за счёт перехода на технологию System on Integrated Chip (SoIC) от TSMC.Для понимания, вот чем отличается текущая технология SoC от новой SoIC:Кроме того, Apple рассматривает возможность изменения расположения логотипа на задней панели будущих iPad на альбомную ориентацию.К слову, текущее поколение iPad Pro с редизайном, OLED-дисплеями и чипами M4 вышло в мае 2024 года. Похоже, компания всё же перешла на выпуск некоторых планшетов раз в полтора года.