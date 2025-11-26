Top.Mail.Ru

Названы сроки выхода первого iPad Mini с OLED-дисплеем и водонепроницаемым корпусом

Фархад

iPad

Авторитетный китайский инсайдер под ником Instant Digital поделился информацией о планах Apple по выпуску iPad mini 8-го поколения, который станет первым мини-планшетом компании с OLED-дисплеем.

Согласно инсайду, iPad mini получит OLED-дисплей уже в 2026 году, но его выпустят не раньше осени. Интересно, что этот инсайд совпадает с сообщениями Bloomberg и корейских СМИ о сроках выхода такого девайса.

Instant Digital подчеркнул, что Apple сделает iPad mini второй моделью в линейке iPad, использующей технологию OLED-дисплеев. На сегодняшний день топовые панели используются эксклюзивно в моделях iPad Pro, а до iPad Air такие экраны доберутся не раньше 2027 года.

Ожидается, что iPad mini 8 также получит урезанный чип A19 Pro из iPhone Air. Кроме того, Apple работает над повышением водонепроницаемости мини-планшета. Для этого компания разработала новую виброакустическую систему, которая устраняет необходимость в привычных отверстиях для динамиков.

Из плохих новостей — iPad mini 8 подорожает на $100 по сравнению с iPad mini 7 (стоит $499). Во всяким случае, в этом уверен эксперт Bloomberg Марк Гурман.
