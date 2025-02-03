Названы супердоступные китайские автомобили, которые вы не захотите купить ни при каких условиях

Олег

Авто


В Китае найдены настолько дешевые автомобили, что их стоимость можно сравнить с ценой на топовый айфон. Но есть нюанс: эти авто, мягко скажем, не для всех.

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Речь идет о продуктах малоизвестных в РФ автоконцернов, которые не представлены на российском рынке. При этом внутри своей страны бренды выпускают порой очень странные повозки, стремясь закрыть нишу сверхдешевых авто для бедных слоев населения. Вот несколько таких изделий — большинство из них электрокары.

  • Flistar FSC-LT. Электрическая машинка продается около $1700 (менее 200 тысяч рублей по курсу) и предлагает одноместный салон, дисковые тормоза, вес 230 кг и максимальную скорость до 38 км/ч. Она увезет не более 150 кг, так что залезть туда даже вдвоем будет не лучшим решением.
Flistar FSC-LT
  • ChangLi CL-JP. Ценник $1,500 (около 150 тысяч рублей), но при этом салон условно-четырехместный. Запас хода от одного заряда — 100 км, а зарядить машинку удастся за 5-10 часов. Мощность электромотора эквивалентна 1,6 л.с.
ChangLi CL-JP
  • ChangLi CLZKC-008. Стоит на $200 дешевле, предлагает ручную регулировку сидений и люк на крыше, а также светодиодную оптику. Запас хода — до 120 км, упаковка и дизайн авто может быть кастомизирован продавцом по желанию клиента.
ChangLi CLZKC-008
  • Minghong S1-PRO. Этот малыш стоит всего $1080 (110 тысяч рублей) и способен увезти до четырех пассажиров — грузоподъемность заявлена на уровне 500 кг. Максимальная скорость — 35 км/ч. К сожалению, кондиционера тут нет, но есть вентилятор. Машинку покупают около 18 тысяч раз каждый год.
KEYU KBW-4
  • KEYU KBW-4. Авто выглядит солиднее всех предыдущих, но стоит при этом дешевле их — всего $610 отделяет вас от этого пикапа курильщика. Длина девайса — 4500 мм, колесная база — 2820 мм, под капотом электромотор мощностью 5-6 л.с., который протолкает эту повозку около 80 км со скоростью до 50 км/ч.
KEYU KBW-4

Большинство этих электромобилей по своей сути являются скутерами или квадроциклами с крышей, но визуально это всё же автомобиль, хоть и весьма ущербный. Стоит ли говорить, что на российской дороге он точно не останется без внимания?

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Источник:
autoevolution
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Комментарии

tellurian
+2130
tellurian
Хорошое пособие, что точно не нужно покупать!
3 февраля 2025 в 19:28
#
+225
просто дед
Автомобили которые мы заслужили 😂😂😂
3 февраля 2025 в 19:38
#
+1306
Grealex
А что такое пикап курильщика?
3 февраля 2025 в 20:39
#

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