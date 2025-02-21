Названы точные габариты складного iPhone Fold. Это точно будет хит

Фархад

iPhone

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился в соцсети Weibo эксклюзивной информацией о будущем складном смартфоне Apple — он раскрыл точные размеры экранов.

По словам источника, iPhone Fold получит 5,49-дюймовый внешний экран, как в большинстве современных фолдов, но он будет короче и шире. Диагональ внутренного экрана составляет 7,74 дюйма, а раскладывается девайс «как iPad». Похоже, оба дисплея предложат нестандартное соотношение сторон.

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Ожидается, что первый складной смартфон Apple выйдет уже в следующем году, а за ним последуют складные iPad и MacBook.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2155
tellurian
а за ним последуют складные iPad и MacBook. (с)
Так это может быть одно устройство? Гибрид.
Если разные, то смысл?
К планшету есть чехол клавиатура или тот же ноутбук.
А что может быть складным в ноутбуке ещё ?🤫🤔
29 минут назад
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