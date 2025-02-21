Названы точные габариты складного iPhone Fold. Это точно будет хит







Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился в соцсети Weibo эксклюзивной информацией о будущем складном смартфоне Apple — он раскрыл точные размеры экранов.

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился в соцсети Weibo эксклюзивной информацией о будущем складном смартфоне Apple — он раскрыл точные размеры экранов.

По словам источника, iPhone Fold получит 5,49-дюймовый внешний экран, как в большинстве современных фолдов, но он будет короче и шире. Диагональ внутренного экрана составляет 7,74 дюйма, а раскладывается девайс «как iPad». Похоже, оба дисплея предложат нестандартное соотношение сторон. По словам источника, iPhone Fold получит 5,49-дюймовый внешний экран, как в большинстве современных фолдов, но он будет короче и шире. Диагональ внутренного экрана составляет 7,74 дюйма, а раскладывается девайс «как iPad». Похоже, оба дисплея предложат нестандартное соотношение сторон. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Ожидается, что первый складной смартфон Apple выйдет уже в следующем году, а за ним последуют складные iPad и MacBook.