Названы точные габариты складного iPhone Fold. Это точно будет хит

Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился в соцсети Weibo эксклюзивной информацией о будущем складном смартфоне Apple — он раскрыл точные размеры экранов.
По словам источника, iPhone Fold получит 5,49-дюймовый внешний экран, как в большинстве современных фолдов, но он будет короче и шире. Диагональ внутренного экрана составляет 7,74 дюйма, а раскладывается девайс «как iPad». Похоже, оба дисплея предложат нестандартное соотношение сторон.
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