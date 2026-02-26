Названы точные сроки блокировки Telegram в России. Решение принято

Власти рассматривают возможность блокировки Telegram в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ограничивать работу Telegram в зоне специальной военной операции не планируется. При этом он выражал надежду, что со временем военнослужащие перейдут на альтернативные платформы. По информации источника РБК, к апрелю Telegram может продолжить работу только «на фронте», тогда как для остальных пользователей доступ будет ограничен.
Напомним, что ранее некоторые другие источники также писали, что возможная дата блокировки — 1 апреля. Официального подтверждения этой информации пока нет, но Роскомнадзор публично не опроверг появившиеся сообщения.
На этой неделе также стало известно о расследовании уголовного дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. Ситуация вокруг мессенджера продолжает стремительно развиваться.