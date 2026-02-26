Названы точные сроки блокировки Telegram в России. Решение принято







Власти рассматривают возможность блокировки Telegram в первых числах апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Два собеседника, близких к Кремлю, называют решение фактически окончательным. Среди причин — участившиеся случаи вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для противоправной деятельности через мессенджер.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что ограничивать работу Telegram в зоне специальной военной операции не планируется. При этом он выражал надежду, что со временем военнослужащие перейдут на альтернативные платформы. По информации источника РБК, к апрелю Telegram может продолжить работу только «на фронте», тогда как для остальных пользователей доступ будет ограничен.Напомним, что ранее некоторые другие источники также писали, что возможная дата блокировки — 1 апреля. Официального подтверждения этой информации пока нет, но Роскомнадзор публично не опроверг появившиеся сообщения.На этой неделе также стало известно о расследовании уголовного дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. Ситуация вокруг мессенджера продолжает стремительно развиваться.