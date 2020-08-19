Доступный интернет

Минкомсвязи назвало требования к сайтам, которые могут претендовать на включение в перечень ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Российские провайдеры и операторы обязаны обеспечивать бесплатный доступ к этим ресурсам на территории РФ для своих абонентов. Конкретный список определяет Правительство РФ.

Какой сайт может быть признан социально значимым:

  • должен находиться в доменной зоне.ru, .рф, .su или .дети
  • должен быть создан и находиться на территории РФ
  • им должно владеть российское юридическое лицо
  • доля иностранного капитала не более 20%
  • не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ
  • не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной)
  • должен состоять преимущественно из контента, предназначенного для России
  • основным языком должен быть русский или государственные языки регионов
  • запрещается публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных)
  • должен входить в Реестр организаторов распространения информации
  • должен быть доступным по одному статическому IP-адресу

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам предложил обеспечить президент РФ Владимир Путин. Проект «Доступный интернет» предусматривает, что абоненты любых российских операторов связи и провайдеров интернета могут пользоваться такими сайтами даже с нулевым или минусовым балансом, при этом трафик не должен тарифицироваться и учитываться. Операторы и провайдеры будут получать из бюджета компенсацию за предоставление доступа к этим ресурсам.


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