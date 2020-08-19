Минкомсвязи назвало требования к сайтам, которые могут претендовать на включение в перечень ресурсов в рамках проекта «Доступный интернет». Российские провайдеры и операторы обязаны обеспечивать бесплатный доступ к этим ресурсам на территории РФ для своих абонентов. Конкретный список определяет Правительство РФ.
Какой сайт может быть признан социально значимым:
- должен находиться в доменной зоне.ru, .рф, .su или .дети
- должен быть создан и находиться на территории РФ
- им должно владеть российское юридическое лицо
- доля иностранного капитала не более 20%
- не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ
- не должен содержать видео-, аудиоконтента и рекламы (кроме социальной)
- должен состоять преимущественно из контента, предназначенного для России
- основным языком должен быть русский или государственные языки регионов
- запрещается публикация платных услуг или ссылок на них (кроме государственных или муниципальных)
- должен входить в Реестр организаторов распространения информации
- должен быть доступным по одному статическому IP-адресу
Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам предложил обеспечить президент РФ Владимир Путин. Проект «Доступный интернет» предусматривает, что абоненты любых российских операторов связи и провайдеров интернета могут пользоваться такими сайтами даже с нулевым или минусовым балансом, при этом трафик не должен тарифицироваться и учитываться. Операторы и провайдеры будут получать из бюджета компенсацию за предоставление доступа к этим ресурсам.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У кого есть телефон туда наверх?
Хочу внести корректировки по другим пунктам