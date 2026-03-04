Названы цены MacBook Air M5, MacBook Pro M5 Pro и M5 Max в России



Фото: Apple



restore: с 4 марта открыл предзаказ на MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max и MacBook Air на M5. Ожидаемый старт продаж в конце марта — начале апреля. Протестировать гаджеты можно будет ближе к старту продаж в флагманских магазинах сети, например, в Москве на Неглинной 8/10.

Apple MacBook Air 13" M5 в оттенках Silver, Starlight, Midnight, Sky Blue — от 129 990 до 199 990 рублей

Apple MacBook Pro 14" M5 — от 249 990 до 424 990 рублей

Apple MacBook Pro 16" M5 Pro — от 319 990 до 369 990 рублей

Apple MacBook Pro 16" M5 Max — от 459 990 до 519 990 рублей

Стоимость новинок Apple в сети restore:Предзаказ на сайте осуществляется со 100% предоплатой и дает возможность первыми получить новинки. В розничных магазинах для предзаказа необходимо внести частичную предоплату, подробности можно уточнить у консультантов. Также в сети доступны услуги Трейд-ин и другие специальные возможности для членов Программы привилегий restore:.Все устройства в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель может проверить самостоятельно оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте apple.com. Сотрудники сети помогут настроить и подготовить новое устройство к работе и установить необходимые программы. Также restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей.