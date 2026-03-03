Top.Mail.Ru

Названы цены на iPhone 17e и iPad Air M4 в России

Олег

Фото: Apple

С 3 марта в сети restore: открыт предзаказ на первые устройства из новинок, представленных 2 марта во всем мире. Ожидаемый старт продаж в конце марта — начале апреля. Протестировать гаджеты можно будет ближе к старту продаж в флагманских магазинах сети, например, в Москве на Неглинной 8/10. До 4 марта в сети ожидается предзаказ и других новинок Apple, о которых будет дополнительная информация.

Стоимость новинок Apple в сети restore:
 
iPhone 17e

  • 256Гб, Soft Pink Nano, White Nano, Black Nano) — 69 990 рублей
  • 512Гб, Soft Pink Nano, White Nano, Black Nano) — 89 990 рублей

iPad Air 11 М4
  • Wi-Fi (128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 69 990 рублей
  • Wi-Fi (256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 84 990 рублей
  • Wi-Fi (512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 109 990 рублей
  • Wi-Fi (1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 134 990 рублей

  • SIM (128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 89 990 рублей
  • SIM (256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 104 990 рублей
  • SIM (512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 129 990 рублей
  • SIM (1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 154 990 рублей


iPad Air 13 М4
  • Wi-Fi (128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 99 990 рублей
  • Wi-Fi (256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 109 990 рублей
  • Wi-Fi (512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 134 990 рублей
  • Wi-Fi (1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 159 990 рублей

  • SIM (128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 114 990 рублей
  • SIM (256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 129 990 рублей
  • SIM (512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 154 990 рублей
  • SIM (1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight) — 179 990 рублей. 

Предзаказ доcтупен на сайте re-store.ru со 100% предоплатой. В розничных магазинах для предзаказа необходимо внести частичную предоплату, подробности можно уточнить у консультантов. Также в сети доступны услуги Трейд-ин и другие специальные возможности для членов Программы привилегий restore:.

Все устройства в сети restore: являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель может проверить самостоятельно оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте apple.com. Также restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей.
1
Комментарии

Pavel Nikiforov
Pavel Nikiforov
Серьезно?
Авторы цен у депутатов наших учились маркетингу, которые утильсбор придумали и удивляются теперь, почему продажи встали?!
Они серьезно хотят этот огрызок продавать дороже нормального не урезанного яблока?!
Или это цены из рестора? 🤣🤣🤣
Сегодня в 14:46
Karel
Магазины и с iPhone 16e чудят.
В июне 2025 брал за 46 тыс, сейчас в том же магазине 57 тыс.
2 часа назад в 15:58
