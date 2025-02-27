Названы условия для разблокировки Facebook* и Instagram* в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, связанные с зарубежными соцсетями Facebook* и Instagram*. Чиновник прокомментировал возможную их разблокировку на территории РФ, а также необходимые условия для этого.
«Какое бы доверие у нас ни было с американцами, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь президента не обошел вниманием и YouTube: он отметил, что видеохостинг также обязан соблюдать законы России.
Напомним, что официальная позиция властей РФ в отношении YouTube состоит в следующем — работа площадки на территории страны замедляется из-за устаревания оборудования Google.
*Деятельность Facebook, Instagram, а также компании Meta признана экстремистской, ресурсы запрещены на территории России.