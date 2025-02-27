Названы условия для разблокировки Facebook* и Instagram* в России

Олег

Песков, скриншот из видео YouTube


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, связанные с зарубежными соцсетями Facebook* и Instagram*. Чиновник прокомментировал возможную их разблокировку на территории РФ, а также необходимые условия для этого.

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По словам Пескова, не стоит привязывать разблокировку соцсетей к степени восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном — дело совершенно в другом:

«Какое бы доверие у нас ни было с американцами, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — Дмитрий Песков. 

Также пресс-секретарь президента не обошел вниманием и YouTube: он отметил, что видеохостинг также обязан соблюдать законы России.

Напомним, что официальная позиция властей РФ в отношении YouTube состоит в следующем — работа площадки на территории страны замедляется из-за устаревания оборудования Google.

*Деятельность Facebook, Instagram, а также компании Meta признана экстремистской, ресурсы запрещены на территории России. 

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Источник:
ТАСС
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Рекомендации

Рекомендации

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Комментарии

+4527
Gabriel
Ну Песков он пресс секретарь , он не принимает решения и даже не вхож в круг тех кто их готовит.
Как правило озвучивают что-либо только после того как решение уже принято или в процессе согласования с другой стороной. Условия это относительная вещь, достаточно поменять местами слова или сдвинуть запятую и при одном и том же наборе слов смысл меняется кардинально. Со стороны Гугл и прочих все тоже самое.
Сегодня в 12:24
#
Yuri Konst
+41
Yuri Konst
"работа площадки на территории страны замедляется из-за устаревания оборудования Google." Тогда почему через три буквы всё нормально работает? Идиоты(
Сегодня в 12:31
#
EDD
+502
EDD
Так условия то какие?
Сегодня в 13:17
#
tellurian
+2166
tellurian EDD
Хранение данных в 🇷🇺 и удаление запрещенной информации по требованию ркн и другие правила есть, согласно закону.
час назад в 14:52
#
YABLOKOFON
+383
YABLOKOFON
Законы рф можно издать как сборник анекдотов с черным юмором и продавать в нормальных странах. Потому что грань абсурда и бреда уже давно вышла за все доступные рамки и пределы. А конституцию уже в музей пора как то над чем надругались все кому не лень
2 часа назад в 13:42
#
+13
zaba77
Ютьюб на самом деле сейчас в данный момент на территории России работает превосходно и гораздо лучше VKвидео и Rutub. Это подтвердил внезапно появившийся доступ к видеохостингу в один из вечеров в декабре 2024. Видимо для каких-то нужд или по каким-то неведомым причинам просто временно отключили dpi. На следующий день фильтры снова включили. Вот и всё! Проблема только в этом! Надо просто отключить dpi.
2 часа назад в 14:32
#
+135
crubs
бункерный когда на марс с маском улетит, на следующий день разблокируют.
час назад в 14:48
#

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