Названы условия для разблокировки Facebook* и Instagram* в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, связанные с зарубежными соцсетями Facebook* и Instagram*. Чиновник прокомментировал возможную их разблокировку на территории РФ, а также необходимые условия для этого.

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По словам Пескова, не стоит привязывать разблокировку соцсетей к степени восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном — дело совершенно в другом: