Названы версии iPad, которые не стоит покупать в России. Вот как их отличить

Компания Apple впервые в истории решила изменить комплектацию своих планшетов iPad в отдельных странах. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы писали о релизе iPad mini 7 и о том, что он оказался оснащен урезанным процессором от iPhone 15 Pro. Теперь же стало известно, что новый «миник» лишился комплектного блока питания USB-С 20W, а после этого зарядник исчез и из комплекта базового iPad 10. Но не везде: печальное нововведение настигло только устройства для стран Евросоюза. К примеру, вот комплект обоих планшетов в США и Германии:Поскольку официальных поставок техники Apple для России больше нет, ритейлеры и частные продавцы привозят в нашу страну айпады из других стран. Так что в магазинах РФ вы можете встретить девайсы для США, Дубаи, Европа и прочих регионов. Поскольку страны ЕС теперь вынуждены покупать iPad без блоков питания, очевидно такие версии лучше не брать: за одни и те же деньги вы лишаетесь фирменной зарядки.