Названы версии iPad, которые не стоит покупать в России. Вот как их отличить

Олег

iPad


Компания Apple впервые в истории решила изменить комплектацию своих планшетов iPad в отдельных странах. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали о релизе iPad mini 7 и о том, что он оказался оснащен урезанным процессором от iPhone 15 Pro. Теперь же стало известно, что новый «миник» лишился комплектного блока питания USB-С 20W, а после этого зарядник исчез и из комплекта базового iPad 10. Но не везде: печальное нововведение настигло только устройства для стран Евросоюза. К примеру, вот комплект обоих планшетов в США и Германии:

США
Германия
США
Германия

Поскольку официальных поставок техники Apple для России больше нет, ритейлеры и частные продавцы привозят в нашу страну айпады из других стран. Так что в магазинах РФ вы можете встретить девайсы для США, Дубаи, Европа и прочих регионов. Поскольку страны ЕС теперь вынуждены покупать iPad без блоков питания, очевидно такие версии лучше не брать: за одни и те же деньги вы лишаетесь фирменной зарядки.

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Как отличить европейские iPad от всех прочих? По последним двум буквам артикула модели, который обычно указан на коробке. Так, устройства для стран СНГ помечались буквами RU, а девайсы для США — LL. А вот примеры обозначений стран ЕС:

  • D — Германия
  • IP — Италия
  • LP — Польша
  • ZD — Германия / Вельгия / Люксембург / Нидерланды / Австрия / Франция / Швейцария / Монако.
Полный список буквенных обозначений регионов можно найти здесь и здесь.

Если вы не уверены в обозначении или не помните его, наличие блока питания можно проверить другим способом: обычно на наклейке сзади перечисляется содержимое коробки, в том числе и зарядное устройство USB-С (либо его отсутствие). 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+3748
kardigan
Я то думал действительно какая то проблема.. , но это лишь досадная мелочь, поскольку у многих с этим проблем не возникнет. Фирменных двадцативаток от яблока у меня две -остались в наследство от двух колонок mini , которые я успешно продал позже. Одна так без дела и валяется так как пользую блок от ugreen с тремя портами на сто ватт.
) чёт я долго пишу🤪
Сегодня в 15:56
#
Олег Воронин
+2377
Олег Воронин kardigan
Дело не в нужности / ненужности блочка, а в том что получаешь меньше за те же деньги.
Ненужный блочок можно продать новым из коробки и будет приятный кэшбэк с планшета.
час назад в 21:31
#
tellurian
+1965
tellurian
За последние 10 лет куплено 5 планшетов. Ни в одном не доставал комплектный блок питания. Так и продавал.
Сегодня в 16:06
#
+341
rolaks
Ошибок в тексте-просто за гранью! Ау, редактура?!
Сегодня в 16:11
#
+1167
Grealex
Олег, на сколько я осведомлен, страны Вельгия не существует.
час назад в 21:59
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