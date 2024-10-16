Названы версии iPad, которые не стоит покупать в России. Вот как их отличить

Компания Apple впервые в истории решила изменить комплектацию своих планшетов iPad в отдельных странах. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы писали о релизе iPad mini 7 и о том, что он оказался оснащен урезанным процессором от iPhone 15 Pro. Теперь же стало известно, что новый «миник» лишился комплектного блока питания USB-С 20W, а после этого зарядник исчез и из комплекта базового iPad 10. Но не везде: печальное нововведение настигло только устройства для стран Евросоюза. К примеру, вот комплект обоих планшетов в США и Германии:
Поскольку официальных поставок техники Apple для России больше нет, ритейлеры и частные продавцы привозят в нашу страну айпады из других стран. Так что в магазинах РФ вы можете встретить девайсы для США, Дубаи, Европа и прочих регионов. Поскольку страны ЕС теперь вынуждены покупать iPad без блоков питания, очевидно такие версии лучше не брать: за одни и те же деньги вы лишаетесь фирменной зарядки.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Как отличить европейские iPad от всех прочих? По последним двум буквам артикула модели, который обычно указан на коробке. Так, устройства для стран СНГ помечались буквами RU, а девайсы для США — LL. А вот примеры обозначений стран ЕС:
- D — Германия
- IP — Италия
- LP — Польша
- ZD — Германия / Вельгия / Люксембург / Нидерланды / Австрия / Франция / Швейцария / Монако.
Если вы не уверены в обозначении или не помните его, наличие блока питания можно проверить другим способом: обычно на наклейке сзади перечисляется содержимое коробки, в том числе и зарядное устройство USB-С (либо его отсутствие).