Названы виды переводов через СБП, за которые придётся платить с мая

С 1 мая 2026 года «Система быстрых платежей» вводит новые тарифы, утверждённые Банком России. Бесплатными останутся переводы между физическими лицами, а также самим себе в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Платежи в пользу государства (налоги, штрафы, госпошлины) также не будут облагаться комиссией. Однако любая операция, где одной из сторон выступает коммерческая структура, станет платной.

Новые тарифы распространяются на три категории операций: оплата товаров и услуг гражданами в адрес бизнеса (C2B), выплаты от бизнеса гражданам (B2C) и расчёты между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (B2B). Под эти правила подпадают в том числе переводы гонораров самозанятым, поскольку такие граждане приравнены к бизнесменам. Комиссия взимается как за списание, так и за зачисление средств.Размер комиссии зависит от суммы перевода: до 125 рублей — 5 копеек, от 125 до 250 рублей — 12 копеек, от 250 до 1000 рублей — 30 копеек, от 1000 до 3000 рублей — 80 копеек, от 3000 до 6000 рублей — 2 рубля, от 6000 рублей до 1 миллиона рублей — 3 рубля. Максимальная комиссия с одной стороны не превышает трёх рублей, а при переводе 100 тысяч рублей её доля составляет 0,003%. Это значительно ниже ставок классического карточного эквайринга, поэтому рост цен для конечного потребителя маловероятен.