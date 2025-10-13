Названы виновники роста числа мошенников в России

Как пишет TACC, компании обходят закон об обязательной маркировке звонков. В результате количество кибермошенников не уменьшается, а граждан России продолжают вовлекать в преступную деятельность.

Игнорируют требования о маркировке звонков прежде всего ИП-шники, риелторские, строительные, туристические компании и агентства недвижимости. 

«По факту происходит следующая ситуация: гражданину идет звонок, он не отмаркирован, в итоге по анализу обращений и звонков, поступающих мне, в 40 процентах случаев с номеров мобильных и городских телефонов проходят звонки от мошенников. При этом растет количество номеров, предоставленных в аренду, что по сути вовлекает граждан в дальнейшую преступную деятельность, если в ходе звонка с этого номера происходит хищение денежных средств», — подчеркнул член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

По мнению эксперта, необходимо ужесточить наблюдение за трафиком звонков и усилить административную ответственность за нарушение закона.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года маркировку звонков осуществляют операторы связи. Компания должна заключить с ними договор об отображении информации и передать свои данные. Маркировке подлежат любые коммерческие звонки с корпоративных номеров. Исключением являются деловые номера. Например, для сделок с поставщиками и сотрудниками или связи с налоговой.
