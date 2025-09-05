Названы все новые расцветки Apple Vision Pro и HomePod Mini

За пару дней до крупной презентации Apple в сети продолжают появляться подробности о возможных новинках. В этот раз Марк Гурман из Bloomberg раскрыл потенциальные расцветки новых Vision Pro и HomePod mini.
Напомним, текущий Vision Pro выпускается только в серебристом цвете, а колонка HomePod mini доступна в синем, оранжевом, чёрном, белом и жёлтом.
Самое интересное, что Гурман не до конца уверен в релизе новых HomePod и Vision Pro на презентации iPhone 17. Но он по-прежнему ждёт их до конца 2025 года.