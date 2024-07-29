Названы все смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые навсегда останутся без обновлений

Компания Xiaomi обновила перечень моделей смартфонов под своим брендом и суббрендами, которые получат в 2024 году свое последнее обновление. Ранее мы публиковали аналогичный список смартфонов Realme.
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Согласно официальному заявлению, список End-of-Life от Xiaomi пополнился одиннадцатью смартфонами — пять моделей Xiaomi, пять Redmi и один смартфон POCO. Вот полный перечень:
- Xiaomi Mi 10S (CN)
- Xiaomi Mi 10 Pro (EEA, Global, CN)
- Xiaomi Mi 10 (TR, ID, EEA, IN, EN, Global, CN)
- Xiaomi Mi 10 Ultra (CN)
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G (JP)
- Redmi Note 10 Pro (ID, EEA, Global)
- Redmi Note 10 (TR)
- Redmi Note 10 5G (TW, TR)
- Redmi Note 10T (EN)
- Redmi Note 8 (2021) (EEA, EN)
- POCO M3 Pro 5G (EN, TR).
Разумеется, после 2024 года все эти устройства продолжат функционировать, как и раньше, но безопасность их ПО будет снижаться с каждым днем. Обычно вендоры рекомендуют менять смартфон на более свежий после прекращения его поддержки.