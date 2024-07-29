Названы все смартфоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые навсегда останутся без обновлений

Xiaomi Mi 10S (CN)

Xiaomi Mi 10 Pro (EEA, Global, CN)

Xiaomi Mi 10 (TR, ID, EEA, IN, EN, Global, CN)

Xiaomi Mi 10 Ultra (CN)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (JP)

Redmi Note 10 Pro (ID, EEA, Global)

Redmi Note 10 (TR)

Redmi Note 10 5G (TW, TR)

Redmi Note 10T (EN)

Redmi Note 8 (2021) (EEA, EN)

POCO M3 Pro 5G (EN, TR).

Согласно официальному заявлению, список End-of-Life от Xiaomi пополнился одиннадцатью смартфонами — пять моделей Xiaomi, пять Redmi и один смартфон POCO. Вот полный перечень:Разумеется, после 2024 года все эти устройства продолжат функционировать, как и раньше, но безопасность их ПО будет снижаться с каждым днем. Обычно вендоры рекомендуют менять смартфон на более свежий после прекращения его поддержки.