Не берите Macbook Neo сейчас, и вот почему

Олег

Компания Apple уже готовит вторую версию своего бюджетного макбука, которая окажется существенно выгоднее. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, в следующем году выйдет Macbook Neo 2 с улучшенными характеристиками. Он получит процессор Apple A19 Pro (как в iPhone 17 Pro) и 12 Гб оперативной памяти против нынешних 8 Гб. Ценник повышаться не будет, а значит следующая версия Neo будет оптимальным выбором для всех желающих купить «дешево и сердито». Оперативки для настольной ОС никогда не будет чересчур много. 

Также стало известно, что Apple сейчас ведет переговоры с поставщиками в Китае и Вьетнаме об увеличении объемов производства Neo, так как продажи его оказались намного лучше ожидаемых. 

Ранее мы подробно рассказывали, что лучше взять — Macbook Neo или Macbook Air. 
Источник:
MacRumors
Комментарии (2)

kardigan
Нищебродам, которые имеют айфон вполне зайдёт, чтоб подумать о следующей печатной машинке с логотипом
16 минут назад
kardigan
И кстати:следующая статья-«не покупайте следующую модель Neo и вот почему»🤣
14 минут назад
