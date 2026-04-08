Не берите Macbook Neo сейчас, и вот почему

Фото: Unsplash
Компания Apple уже готовит вторую версию своего бюджетного макбука, которая окажется существенно выгоднее. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, в следующем году выйдет Macbook Neo 2 с улучшенными характеристиками. Он получит процессор Apple A19 Pro (как в iPhone 17 Pro) и 12 Гб оперативной памяти против нынешних 8 Гб. Ценник повышаться не будет, а значит следующая версия Neo будет оптимальным выбором для всех желающих купить «дешево и сердито». Оперативки для настольной ОС никогда не будет чересчур много.
Также стало известно, что Apple сейчас ведет переговоры с поставщиками в Китае и Вьетнаме об увеличении объемов производства Neo, так как продажи его оказались намного лучше ожидаемых.
Ранее мы подробно рассказывали, что лучше взять — Macbook Neo или Macbook Air.