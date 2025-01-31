Не бывает невозвратных товаров: Роспотребнадзор поставил точку в вечном споре маркетплейсов и покупателей

Александр


Жительница Красноярска пожаловалась в региональный Роспотребнадзор после того как заметила в карточке одного из товаров на Wildberries пометку о том, что его нельзя вернуть или обменять после получения. Ведомство предоставило ей ответ, в котором говорится, что это незаконное ограничение.

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Маркетплейс не ограничился одной лишь отметкой о невозвратности товара, в карточке с его описанием продавец написал следующее: «Невозвратный товар. Как только Вы покидаете пункт выдачи „Вайлдберриз“ с товаром, вернуть его невозможно!»

Роспотребнадзор объяснил, что товары, купленные дистанционным способом можно вернуть в течение 7 дней после получения. Исключение составляют лишь товары, которые произведены по индивидуальным заказам. Предпринимателю, который установил незаконное ограничение, было вынесено предостережение о недопустимости таких действий.

Справедливости ради стоит отметить, что покупка на Wildberries не всегда является дистанционной. Исходя из судебной практики к обычным покупкам приравниваются те случаи, когда покупатель не оплачивает товар заранее, а имеет возможность заплатить за него после осмотра в пункте выдачи (а на Wildberries зачастую имеется такая возможность, исключение составляют лишь продукты питания и БАДы, они продаются в основном по предоплате).
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Комментарии

+225
просто дед
Класс!
Даешь возврат ношеных трусов и отъеденных чипсов 💪💪💪
31 января 2025 в 17:55
#
tellurian
+2130
tellurian просто дед
Продуктов и нижнего белья это не касается. Они вроде в исключениях в законе.
31 января 2025 в 19:35
#
Dmitriy
+1225
Dmitriy
Ну ВБ по жизни на законы было пофиг, ничего и не изменится.
31 января 2025 в 18:07
#
–4
Ксения
ага, у вас вечно продавцы виноваты! только вот не они устанавливают «можно вернуть или нет», а вб. не несите чепухи!
31 января 2025 в 21:43
#
Олег Воронин
+2363
Олег Воронин Ксения
99% заявок продавцам на возврат по браку тоже сам WB вместо (Вас) продавцов отклоняет?)))
3 февраля 2025 в 14:33
#
Esthet
+1894
Esthet
WB контора пидорасов💁🏻
2 февраля 2025 в 07:24
#
Вячеслав Вахрамеев
+4
Вячеслав Вахрамеев
На Озоне ни разу проблем не было с возвратом и деньги сразу приходят на карту,а в ВБ только сегодня столкнулся с такой проблемой .Сумма не большая,но опыт личный будет)))
3 февраля 2025 в 09:47
#
+180
horizon
Как то купил наушники Marshall major 2, они перестали заряжаться сразу же. Вернуть их обратно это эпопея, нужно пройти 7 кругов ада. WB жулье....
4 февраля 2025 в 08:41
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