Не бывает невозвратных товаров: Роспотребнадзор поставил точку в вечном споре маркетплейсов и покупателей





Жительница Красноярска Жительница Красноярска пожаловалась в региональный Роспотребнадзор после того как заметила в карточке одного из товаров на Wildberries пометку о том, что его нельзя вернуть или обменять после получения. Ведомство предоставило ей ответ, в котором говорится, что это незаконное ограничение. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Маркетплейс не ограничился одной лишь отметкой о невозвратности товара, в карточке с его описанием продавец написал следующее: «Невозвратный товар. Как только Вы покидаете пункт выдачи „Вайлдберриз“ с товаром, вернуть его невозможно!»Роспотребнадзор объяснил, что товары, купленные дистанционным способом можно вернуть в течение 7 дней после получения. Исключение составляют лишь товары, которые произведены по индивидуальным заказам. Предпринимателю, который установил незаконное ограничение, было вынесено предостережение о недопустимости таких действий.Справедливости ради стоит отметить, что покупка на Wildberries не всегда является дистанционной. Исходя из судебной практики к обычным покупкам приравниваются те случаи, когда покупатель не оплачивает товар заранее, а имеет возможность заплатить за него после осмотра в пункте выдачи (а на Wildberries зачастую имеется такая возможность, исключение составляют лишь продукты питания и БАДы, они продаются в основном по предоплате).